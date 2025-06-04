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Новую «Буханку» от «УАЗа» продают в Германии за 2,3-миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобили «УАЗ» уже давно невъездные в Европу, однако некоторым частным компаниям все же удается поставлять их в «Старый свет», продавая по внушительным в сравнении с российским прайсом ценам. 

Во время мониторинга крупнейшего европейского классифайда «Mobile» наша редакция натолкнулась на предложение одного автосалона в немецком Дрездене.

Дилер продает новую «Буханку» в кузове фургон 2025 года выпуска (автомобиль сошел с конвейера в апреле) и называет эту машину «идеальным вариантом для превращения в кемпер».

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УАЗ Буханка 2025 года, выставленная на продажу в Германии

В описании к объявлению говорится следующее: «Эта машина идеальный вариант для трансформации в кемпинг-мобиль. В ней уже предусмотрен двухместный стол и имеется возможность большой вариативности и разнообразия дополнительных расширений».

По запросу за дополнительную плату немецкий автосалон обещает дооснастить «Буханку» такими опциями как прицепное устройство, зимние шины и пленкой кузова с цветом по выбору покупателя. 

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Механически выставленная на продажу в Германии «Буханка» не отличается от российского аналога.

Машина укомплектована 2,7-литровым бензиновым мотором 112 лошадиных сил, соответствующим стандарту «Евро-5». Ассистентом для него выступает механическая коробка передач  и система полного привода.

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В России стоимость «Буханок» начинается с отметки в 1 миллион 228 тысяч 500 рублей, но в Германии легендарную отечественную модель оценили гораздо дороже. За машину там просят 25 тысяч 950 евро или примерно 2,3-миллиона рублей. 

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Фото:Mobile.de

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