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Лучший автомобиль прошлого года в Японии превратили в мобильную спальню

Текст: Алиса Шашкова
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Новое поколение популярного минивэна Honda Freed было представлено в прошлом году. Вместе с ним дебютировала его кросс-модификация Crosstar.

С момента своей премьеры новый «Фрид» пользовался чрезвычайно высокой популярностью и даже успел получить премию «Автомобиль года в Японии 2024».

Воспользовавшись интересом покупателей к этой модели японский бренд «White House Camper», специализирующийся на модернизации автомобилей в кемперы, создал для компактвэна Freed собственную «спальную» версию.

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Honda Freed Crosstar в версии Style_iD

Машина получила название Style_iD и должна прийтись по вкусу любителям активного отдыха, которые смогут создать кемпер на базе Freed на основе собственных предпочтений и потребностей. 

Построенный на базе Freed Crosstar автодом предлагает более 20 вариантов настройки внешнего вида и интерьера, а также кемпинговое оборудование, в которое входит: выдвижной центральный обеденный стол, ровный пол для спального места, резервуар для воды, холодильник, микроволновая печь, простая кухонная утварь и многое другое.

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Благодаря специальному подъемному механизму на крыше машины можно организовать импровизированную спальню для двух человек, а ее устойчивость и легкость сборки обеспечат пневматические домкраты. 

Ранее в этом году Honda выпустила модернизированные версии Freed и Freed Crosstar. Машины получили обновленную краску для кузова, которой улучшили блеск, яркость и долговечность.

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Фото:White House Camper

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