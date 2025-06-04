Лучший автомобиль прошлого года в Японии превратили в мобильную спальню

Новое поколение популярного минивэна Honda Freed было представлено в прошлом году. Вместе с ним дебютировала его кросс-модификация Crosstar.

С момента своей премьеры новый «Фрид» пользовался чрезвычайно высокой популярностью и даже успел получить премию «Автомобиль года в Японии 2024».

Воспользовавшись интересом покупателей к этой модели японский бренд «White House Camper», специализирующийся на модернизации автомобилей в кемперы, создал для компактвэна Freed собственную «спальную» версию.

Honda Freed Crosstar в версии Style_iD

Машина получила название Style_iD и должна прийтись по вкусу любителям активного отдыха, которые смогут создать кемпер на базе Freed на основе собственных предпочтений и потребностей.

Построенный на базе Freed Crosstar автодом предлагает более 20 вариантов настройки внешнего вида и интерьера, а также кемпинговое оборудование, в которое входит: выдвижной центральный обеденный стол, ровный пол для спального места, резервуар для воды, холодильник, микроволновая печь, простая кухонная утварь и многое другое.

Благодаря специальному подъемному механизму на крыше машины можно организовать импровизированную спальню для двух человек, а ее устойчивость и легкость сборки обеспечат пневматические домкраты.

Ранее в этом году Honda выпустила модернизированные версии Freed и Freed Crosstar. Машины получили обновленную краску для кузова, которой улучшили блеск, яркость и долговечность.