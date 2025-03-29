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Автомобиль года в Японии пережил точечные обновления

Текст: Ростислав Архипов
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В прошлом году семиместный компактвэн Honda Freed удостоился почетной награды «Автомобиль года в Японии». Машину хвалили за ее невысокую цену, вместительный и функциональный салон, надежность, экономичность и отличные ходовые качества.

В новом модельном году Honda решила незначительно доработать этот бестселлер для местного рынка, подготовив для него пакет обновлений названый New Year Freed.

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Обновленный Honda Freed

Модернизация затронула как обычный компактвэн, так и его кросс-вариант Crosstar, а также все их версии – от двухрядной 5-местной до трехрядной 6-местной и трехрядной 7-местной (с передним и полным приводом).

Одним из главных изменений во Freed стало использование новой краски, которая более долговечна, чем прежняя, и обладает улучшенным блеском. 

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Обновленный Honda Freed Crosstar

Кроме того, машинам стали положены автоматические датчики дальнего и ближнего света, светодиодная система помощи при освещении поворотов, камера заднего вида, камеры кругового обзора и система помощи водителю Honda Sensing.

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Технически автомобили не поменялись и продолжат использовать бензиновый атмосферный мотор и гибридную силовую установку. 

Модернизация хоть и незначительно, но оказала влияние на цены Freed. Теперь за обновленные компактвэны в Японии просят от 2 миллионов 623 тысяч до 3 миллионов 203 тысяч иен или 1,5 – 1,8 миллиона рублей по нынешнему валютному курсу. 

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Фото:Honda

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