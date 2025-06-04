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Детали новых Lada запатентованы «АвтоВАЗом»

Текст: Ростислав Архипов
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Компания «АвтоВАЗ» продолжает работать как над новыми моделями, так и над доработкой существующих.

Накануне в базе «Роспатента» появились фотографии новых деталей, которые должны появиться на будущих новинках российского автопроизводителя.

На снимках, загруженных в базу отечественного патентного ведомства, видно, что речь идет о дверях с характерными выштамповками и крыльях, колесных дисках, а также креплении подушки безопасности. 

лада новые детали

Подробностей о том, какая именно модель «АвтоВАЗа» получит такие детали, пока нет, но, скорее всего, отдельные из них могут достаться реформенному внедорожнику Lada Niva Travel. 

Премьера обновленного автомобиля запланирована на это лето. По слухам, этот внедорожник поменяется внешне, приобретя новые бамперы и решетку радиатора (эти детали также были ранее запатентованы «АвтоВАЗом»), а также полноценную LED-светотехнику. 

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Детали новой Lada Niva Travel

Под капотом машины должен расположиться 1,8-литровый двигатель, развивающий 90 лошадиных сил, который прибавит в крутящем моменте.

В его основе окажется действующий мотор Lada Niva объемом 1,7-литра, который начинал свою жизнь с появлением первых моделей «ВАЗ».

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Фото:Lada, Роспатент

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