Купе-кроссовер Toyota Harrier обещает оказаться лучше нового RAV4

Популярный в Японии вседорожник Toyota Harrier готовится к смене поколения, которое должно произойти в 2027 году. В свежей итерации родственный модели RAV4 кроссовер может получить более современный дизайн и оснащение, которое заметно отличится от своего глобального брата.

Изначально предполагалось, что новый «Харриер» увидит свет в 2026 году, однако из-за проблем с сертификацией премьеру машины пришлось отложить на более поздний срок.

Теперь наиболее вероятной датой дебюта кроссовера является 2027-й. За это время в «Тойоте» собираются еще тщательнее поработать над надежностью и качеством автомобиля.

Наибольшую эволюцию ожидают в его дизайне. Кузов машины должен приобрести еще более выраженные пропорции кросс-купе, что придаст автомобилю большей современности.

Общая длина автомобиля составит – 4750 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1550 мм, а расстояние между осями растянется до 2770 мм. Прибавка в 80 мм в размере колесной базы обеспечит новому Harrier увеличенное пространство внутри для пассажиров и их багажа.

Другим интересным моментом новинки Toyota, о котором пишет инсайдерский портал «BestCarWeb», является ее силовая установка. По слухам, машину хотят оснастить недавно разработанным рядным 4-цилиндровым турбомотором рабочим объемом 1,5-литра (X15).

Ожидается, что он будет доступен как в простой, так и подключаемой гибридной версии, объединив ДВС с электрическим довеском. Максимальная мощность таких систем может составить 180 лошадиных сил.

От машины ждут более премиальных материалов отделки в сравнении с новым RAV4, а также более качественной шумоизоляции и выверенной управляемости.