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Hyundai Elantra проехала 1 миллион миль всего за 5 лет: двигатель и коробка передач выдержали этот пробег

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Farrah Haines 999999 Elantra Odometer

В США существует клуб миллиона миль (1,6 миллиона км), в который входят автомобили, сумевшие преодолеть такую большую цифру пробега.

Одним из новичков в нем оказался седан Hyundai Elantra, владелицей которого удалось проехать миллион миль всего за пять лет. Причем сделано это было на оригинальном моторе и трансмиссии.

Фарра Хейнс занимается развозом автозапчастей по Олате (штат Канзас). И, судя по всему, работает чуть ли не круглосуточно. На это намекает ее ежедневный пробег, который в среднем за 5 лет составил 548 миль (880 километров).

Farrah Haines poses with Million Mile Hyundai Elantra

Для того, чтобы умещать его в восьмичасовой рабочий день, женщине приходилось ездить очень быстро – в среднем со скоростью 85 миль в час (137 км/ч). 

Когда одометр машины показал цифру в 999 тысяч 999 километров, Hyundai проверил этот пробег, убедившись в его честности, после чего выдал автомобилю номерную рамку 1M (Клуб 1 миллиона миль), а также подарил владелице этого авто новую Elantra. 

Farrah Haines Million mile Hyundai Elantra

За столь внушительный километраж на корейской 4-дверке приходилось поменять исключительно топливный насос, тормоза, роторы и суппорты. При этом двигатель и трансмиссия все это время оставались оригинальными.

Секрет выносливости седана Hyundai Хейнс связывает с регулярным обслуживанием своего авто. Большой ежедневный километраж накладывал на нее внутреннее обязательство менять масло в двигателе каждые 2 недели. 

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Фото:Hyundai

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