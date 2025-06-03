Самые редкие версии Volkswagen Polo: о не знает почти никто

Volkswagen Polo – один из самых популярных автомобилей немецкого автопроизводителя из Вольфсбурга. Небольшая и недорогая модель компании продается на мировых рынках на протяжении уже более 5 десятилетий, поэтому хорошо известна покупателям.

Но у «Поло» существует несколько версий, о которых мало кто знает. Встретить их на дорогах из-за редкости практически невозможно.

Volkswagen Polo GTI кабриолет

Кабриолет GTI, представляющий собой маленькую ракету на колесах. Его премьера состоялась на автосалоне во Франкфурте в 2007 году. Машина была разработана ателье Karmann и обладала тем же мотором, что и современный GTI.

Уникальной фишкой автомобиля был складывающийся в форму буквы Z капот. Несмотря на новаторские решения автомобиль так и не отправился в массовое производство.

Volkswagen Polo Sprint

Еще одна модель Volkswagen, которая так и осталась прототипом. Polo Sprint, показавший себя в 1983 году, создавался для того, чтобы сделать оригинальный «Поло» лучше, чем он был на тот момент.

Машина послужила чем-то вроде испытательного полигона для деталей этой модели. К примеру, автомобиль получил 4-цилиндровый двигатель, расположенный сзади, мощность которого составляла 156 лошадиных сил, а также коробку передач от Transporter.

Чтобы добиться идеальной развесовки топливный бак и запасное колесо машины были перенесены вперед.

Volkswagen Polo R WRC

Сегодня компактные автомобили мощностью свыше 200 лошадиных сил никого не удивляют, но десятилетие назад они были для всех в диковинку. Polo R WRC, относящийся к этой категории машин, появился в 2012 году и оснащался 220-сильным турбированным бензиновым агрегатом.

Трехдверка обладала спортивной эстетикой, в том числе кузовом, украшенным синим и серым винилом на фоне белой краски.

Кроме того, у хэтчбека была высокопроизводительная модификация с полным приводом и мотором на 250 сил, ограниченная всего 10 экземплярами.

Volkswagen Öko-Polo

Слово Öko означает «Эко». Такой вариант «Поло» стремился к максимальной энергоэффективности, которую удалось достичь за счет аэродинамики (коэффициент лобового сопротивления машины был равен 0,39 Cx) и сниженного расхода топлива.

Выходная мощность машины с 2-цилиндровым турбодизелем составляла всего 39 лошадиных сил, тогда как потребление горючего на каждые 100 км было равно всего 3,6-литрам.

Volkswagen Polo Coupe GT G40

Специальная модификация Polo, отличавшаяся более спортивной эстетикой в сравнении с его собратьями. Автомобиль получил комплект внешних доработок и мотор на 115 лошадиных сил.

Премьера машины состоялась в 1986 году, а автором этого проекта было подразделение Volkswagen Motorsport.