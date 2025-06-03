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Новое поколение аналога Solaris от Toyota будет расходовать меньше 4-литров бензина на 100 км

Текст: Ростислав Архипов
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Четырехдверка Toyota Vios считается одним из самых бюджетных предложений компании в сегменте седанов и сейчас продается не только в Азии, но и в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке.

Вскоре машине, построенной на недорогой платформе DNGA (аналог TNGA от Daihatsu) предстоит перебраться в новое поколение, в котором Vios может удивить своим расходом топлива.

Будущий «Виос» должен получить к своему имени приставку Hybrid и обзавестись гибридной силовой установкой по типу той, что ранее досталась модели Yaris Cross Hybrid.

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Новый гибридный двигатель Toyota 2NR-VEX

Отличия между системами будут крыться лишь в мелких деталях, тогда как их сердцем станут одинаковые 1,5-литровый 4-цилиндровый атмосферные моторы, развивающие 91 лошадиную силу мощности и 121 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в паре с электромотором на 80 «сил» и 141 Нм, доводя совокупную отдачу машины до постоянных 111 л.с.

Благодаря электромотору и эффективной трансмиссии e-CVT максимальная скорость машин с этим гибридным силовым агрегатом способна достигать 160 километров в час, а средние показатели расхода топлива составлять примерно 3,8-литра бензина на каждые 100 км пути. 

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Toyota Vios актуального поколения

В арсенал новинки «Тойоты» должен войти электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold, системы Apple CarPlay и Android Auto.

Внешне новый Vios если и изменится, то незначительным образом. В продажу машина должна поступить уже в августе этого года. 

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Фото:Toyota

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