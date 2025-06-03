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Представлен бронированный внедорожник Condor: у него цвет BMW, фары «Гелика» и сердце Ford

Текст: Алексей Шмидт
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the condor is an armored luxury suv with bmw paint g class headlights and ford heart 8 1

Компания Alpine Armoring, специализацией которой является выпуск бронемобилей, представила свою новую разработку. Ее вездеход, защищенный от обстрелов, получил название Condor. Его фишкой стало использование уникальных деталей, заимствованных у нескольких автопроизводителей.

В основе автомобиля лежит пикап Ford F-600 Heavy Duty. Машина окрашена в цвет Chalk Gray, который по сути является краской BMW, а его круглые и горизонтальные ДХО скопированы с внедорожника Mercedes-Benz G-Class.

Под капотом внедорожника располагается мотор Ford объемом 6,7-литра. Турбодизельный V8 развивает 330 лошадиных сил, а помогает ему в этом 6-скоростная автоматическая коробка передач, передающая крутящий момент на все четыре колеса. 

the condor is an armored luxury suv with bmw paint g class headlights and ford heart 6 1 1
Бронированный внедорожник Condor от Alpine Armoring

Шасси Condor отличается высочайшим уровнем защиты от баллистических угроз и взрывных устройств – CEN B6+. Тяжелобронированный внедорожник использует ведущие в отрасли материалы, в том числе баллистическую сталь и пуленепробиваемое стекло. 

Противодиверсионная защита выхлопной системы, система контроля вокруг автомобиля, бронированный топливный бак и аккумулятор, а также система громкой связи и мультисирена доступны для машины в качестве опции.

Кроме того, для внедорожника можно заказать военные колеса HD, обутые в шины Run-Flat, которые позволят ему продолжать движение даже с проколотыми покрышками.

кондор

В салоне Condor располагаются шесть кресел, скомпонованные по схеме 2+2+2. Сиденья и дверные карты обиты стеганой кожей, в крыше предусмотрены двойные панорамные люки, а отделка потолка в стиле «Звездное небо» делает машину похожей на Maybach. 

Сколько будет стоить Condor в Alpine Armoring пока не раскрывают. Цену машины авторы этой модели готовы обсуждать только с потенциальным покупателем. 

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Фото:Apline Armoring

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