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Доступный 7-местный космовэн Hyundai на базе Creta попал на камеры в обновленной версии

Текст: Ростислав Архипов
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Южнокорейский однообъемник Hyundai Stargazer появился на свет в 2022 году, став самым бюджетным предложением корейского автопроизводителя в сегменте минивэнов. Машина унаследовала часть названия у модели Staria («звезда») и был неплохо принят покупателями.

За без малого 4 года автомобиль, построенный на платформе бестселлера Hyundai Creta, успел приесться публике основного рынка сбыта – Юго-Восточной Азии, поэтому сейчас для него в спешном порядке готовится рестайлинговая версия. 

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Актуальный Hyundai Stargazer

Накануне тестовые прототипы нового Hyundai Stargazer были замечены во время испытаний на дорогах Южной Кореи. Машины запечатлели в окрестностях Сеула, где они обкатывались в маскировочном полотне.

Несмотря на камуфляж, уже сейчас понятно, что реформенный минивэн «Хендэ» получит новые фары и задние фонари, а также современные дневные ходовые огни в форме символа «ㅏ». Объединив их вместе получится визуальный логотип, напоминающий литеру «H» (H – Hyundai). 

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Прототип Hyundai Stargazer нового поколения

Решетка радиатора машины, скорее всего, получит увеличенные размеры и более крупный внутренний рисунок, а также матовую текстуру как в пикапе Santa Cruz, а боковины обзаведутся трехмерной кузовной линией и новыми колесными дисками.

Технических изменений в новом Stargazer, скорее всего, можно не ждать. Сейчас эта модель предлагается с безальтернативным 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем, развивающим 115 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента. Выбор трансмиссий в случае с этим минивэном состоит из 6-скоростной МКПП или вариатора. Привод может быть только передним. 

Презентация обновленного Hyundai Stargazer может состояться до конца нынешнего года.

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Фото:Hyundai, соцсети

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