Новый бюджетный кроссовер Kia, известный в России, приобретет дерзкий облик

Появление первого поколения компактного «паркетника» Kia Seltos датировано 2019-м годом. На первых порах машина предлагалась в Южной Корее, а затем стала продаваться в других странах, в том числе в России.

Нашим покупателям такие автомобили запомнились тем, что выпускались на мощностях завода «Автотор» в Калининградской области, и стоили чуть дороже популярного кроссовера Hyundai Creta.

В 2022-м году «Селтос» пережил обновление, а теперь в Корее готовят его второе по счету поколение, которое имеет шансы привнести во внешность этой модели гораздо более дерзкий стиль, чем у нее был раньше.

Рендер нового поколения Kia Seltos

Цифровые художники студии «NYMammoth» предполагают, что в свежей генерации Kia Seltos будет оснащен квадратными блоками фар, по бокам которых расположатся вертикальные росчерки светодиодных дневных ходовых огней.

Машина получит необычную широкую и «зубастую» решетку радиатора, которая придаст внешнему облику автомобиля агрессивности, а также приобретет замысловатым образом скроенный бампер.

Рендер нового поколения Kia Seltos

Боковины нового Seltos, судя по рендерам, удивят гораздо более широким пластиковым обвесом на колесных арках, чем у этого кроссовера он был раньше, а также обзаведутся менее ребристыми панелями дверей и крыльев.

Какие технические изменения ждут машину пока тайна, но ранее сообщалось о планах сделать «Селтос» безальтернативным гибридом. Впрочем, не исключено, что на отдельных рынках сбыта машина продолжит предлагаться с классическими ДВС.

Презентовать новый Kia Seltos собираются уже в 2026 году.