Легендарные Nissan Skyline GT-R (R34) и Honda S2000 из Форсажа стали игрушками Lego для взрослых и детей

Популярная кинофраншиза «Форсаж» по-прежнему ждет своего завершения, но по-настоящему культовыми считаются первые ее части. Во многом это связано с машинами, которые использовались во время съемок. Две самых популярных из них недавно было решено сделать игрушками, созданием которых занялась компания Lego.

У покупателей в Японии появилась возможность собрать из множества деталей Nissan Skyline GT-R (R34), на котором ездил главный герой «Форсажа» Брайан О’Конор, а также розовую Honda S2000 второстепенного, но запоминающегося персонажа – девушки Сьюки.

В Lego постарались воспроизвести обе машины в мельчайших подробностях, в том числе создав для них не только кузов, который собирается из 1410 запчастей, но и подвеску, рулевое управление и даже 6-цилиндровый двигатель, устанавливающийся под капот.

Модель Nissan GT-R из Форсажа от Lego

Skyline GT-R длиной в 41 см оснащен имитацией баллонов с закисью азота (NOS), воскрешающими в памяти легендарные сцены дорожных гонок в «Форсаже».

Машинка предназначена для сборки людей возрастом 18 лет и старше и стоит 24 тысячи 800 иен (13,5 тысяч рублей).

Модель Honda S2000 из Форсажа от Lego

Что касается розового Honda S2000, то его длина составляет всего 16 см, а для того, чтобы собрать модель, понадобится установить 300 деталей.

Целевой возраст покупателя этого автомобиля составляет 9 лет и старше, а цена равна 3 тысячам 980 иенам или 2 тысячи 200 рублей.