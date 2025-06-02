В России появился аналог быстрого и роскошного кроссовера Ferrari, который почти в 14 раз дешевле оригинала

Российский авторынок продолжает пополняться автомобилями, завезенными на него посредством параллельного импорта. Очередная его новинка интересна тем, что позволяет ее владельцам почувствовать себя в шкуре обладателя суперкара. Причем сделать это он сможет за вполне вменяемые по нынешним временем деньги.

Как удалось выяснить нашей редакции, в РФ начали предлагать новые кроссоверы Toyota Crown Sport. Машины 2025 года выпуска поступают в страну усилиями «серовозов» и продаются мультибрендовыми автосалонами во Владивостоке. Их поставки осуществляются из Японии.

Сверху – Toyota Crown Sport, снизу – Ferrari Purosangue

Toyota Crown Sport представляет собой купеобразный «паркетник», дебютировавший в 2023 году. Одной необычной особенностью этой машины является ее дизайн, который порой путают с высокопроизводительным спортивным кроссовером Ferrari Purosangue.

Автомобили обладают почти идентичными боковинами кузова, которые с одного и того же ракурса практически неотличимы друг от друга.

Toyota Crown Sport

Правда в отличие от итальянского супер-вседорожника, за который сегодня просят от 74 миллионов 150 тысяч рублей, японский «аналог» этой модели от Toyota стоит гораздо дешевле. За его кросс-купе 2025 года выпуска нужно будет выложить всего 5 миллионов 375 тысяч рублей, что почти в 14 раз ниже, чем цена Ferrari Purosangue.

Интерьер Toyota Crown Sport

Завезенные в Россию Crown Sport оснащены гибридной силовой установкой, построенной вокруг 2,5-литрового ДВС. Максимальная мощность таких автомобилей составляет 306 лошадиных сил, что более чем в 2 раза ниже, чем в случае с итальянским супер-кроссовером.

Зато на электротяге машина может преодолеть целых 90 км, на что ни при каких условиях неспособен Ferrari Purosangue (у него отсутствует электрический довесок). Ассистирует мотору японца электромеханический вариатор.