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Новое поколение седана Sonata от Hyundai поразит своим дизайном

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Одна из самых возрастных моделей в линейке южнокорейского автопроизводителя Hyundai, начавшая свою историю еще в середине 80-х, готовится перебраться в новое поколение.

Автомобиль D-класса, популярный как среди покупателей, так и таксомоторных компаний во всем мире, собирается сделать это уже в ближайшие годы.

На днях в интернете был представлен неофициальный концепт-арт полностью новой «Сонаты» девятой генерации, судя по которому бестселлеру Hyundai предстоит существенным образом отличиться от всех своих предшественников.

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Спекулятивный рендер Hyundai Sonata нового поколения

Все визуальные решения, использовавшиеся в концепт-арте новой «Сонаты», опирались на последние наработки «Хендэ», в том числе на внешность прототипов Nexo и Vision 74.

Автором изображений является независимый художник «NYMammoth», который придал вместительной корейской 4-дверке ретро-мотивы, совместив их с современными дизайнерскими решениями.

Узкие прямоугольные фары было решено интегрировать в сложную решетку радиатора, которая отделена от центральной части глянцевой черной отделкой.

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Спекулятивный рендер Hyundai Sonata нового поколения

Интерьер автомобиля отличится от предшественника новейшим дизайном на основе системы Pleos Connect, которую Hyundai представил в начале этого года. Вместе с ней горизонтально вытянутый дисплей 4-дверки изменится на планшетный. 

Pleos Connect
Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Как поменяется новая «Соната» с переходом в свежую генерацию пока тайна за семью печатями. Ходили слухи, что автомобиль станет чистым электрокаром, но замедление спроса на такой вид техники практически наверняка оставит этот седан бензиновым и гибридным. 

Точная дата выхода Hyundai Sonata 9 поколения в продажу пока не подтверждена. 

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Фото:NYMammoth, Hyundai

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