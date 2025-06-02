Новое поколение седана Sonata от Hyundai поразит своим дизайном

Одна из самых возрастных моделей в линейке южнокорейского автопроизводителя Hyundai, начавшая свою историю еще в середине 80-х, готовится перебраться в новое поколение.

Автомобиль D-класса, популярный как среди покупателей, так и таксомоторных компаний во всем мире, собирается сделать это уже в ближайшие годы.

На днях в интернете был представлен неофициальный концепт-арт полностью новой «Сонаты» девятой генерации, судя по которому бестселлеру Hyundai предстоит существенным образом отличиться от всех своих предшественников.

Спекулятивный рендер Hyundai Sonata нового поколения

Все визуальные решения, использовавшиеся в концепт-арте новой «Сонаты», опирались на последние наработки «Хендэ», в том числе на внешность прототипов Nexo и Vision 74.

Автором изображений является независимый художник «NYMammoth», который придал вместительной корейской 4-дверке ретро-мотивы, совместив их с современными дизайнерскими решениями.

Узкие прямоугольные фары было решено интегрировать в сложную решетку радиатора, которая отделена от центральной части глянцевой черной отделкой.

Спекулятивный рендер Hyundai Sonata нового поколения

Интерьер автомобиля отличится от предшественника новейшим дизайном на основе системы Pleos Connect, которую Hyundai представил в начале этого года. Вместе с ней горизонтально вытянутый дисплей 4-дверки изменится на планшетный.

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Как поменяется новая «Соната» с переходом в свежую генерацию пока тайна за семью печатями. Ходили слухи, что автомобиль станет чистым электрокаром, но замедление спроса на такой вид техники практически наверняка оставит этот седан бензиновым и гибридным.

Точная дата выхода Hyundai Sonata 9 поколения в продажу пока не подтверждена.