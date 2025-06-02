Новое поколение седана Sonata от Hyundai поразит своим дизайном

Одна из самых возрастных моделей в линейке южнокорейского автопроизводителя Hyundai, начавшая свою историю еще в середине 80-х, готовится перебраться в новое поколение.
Автомобиль D-класса, популярный как среди покупателей, так и таксомоторных компаний во всем мире, собирается сделать это уже в ближайшие годы.
На днях в интернете был представлен неофициальный концепт-арт полностью новой «Сонаты» девятой генерации, судя по которому бестселлеру Hyundai предстоит существенным образом отличиться от всех своих предшественников.
Все визуальные решения, использовавшиеся в концепт-арте новой «Сонаты», опирались на последние наработки «Хендэ», в том числе на внешность прототипов Nexo и Vision 74.
Автором изображений является независимый художник «NYMammoth», который придал вместительной корейской 4-дверке ретро-мотивы, совместив их с современными дизайнерскими решениями.
Узкие прямоугольные фары было решено интегрировать в сложную решетку радиатора, которая отделена от центральной части глянцевой черной отделкой.
Интерьер автомобиля отличится от предшественника новейшим дизайном на основе системы Pleos Connect, которую Hyundai представил в начале этого года. Вместе с ней горизонтально вытянутый дисплей 4-дверки изменится на планшетный.
Как поменяется новая «Соната» с переходом в свежую генерацию пока тайна за семью печатями. Ходили слухи, что автомобиль станет чистым электрокаром, но замедление спроса на такой вид техники практически наверняка оставит этот седан бензиновым и гибридным.
Точная дата выхода Hyundai Sonata 9 поколения в продажу пока не подтверждена.