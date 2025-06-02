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Новый кроссовер Toyota для небогатых покупателей представлен официально

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota Aygo X 2025 2

Японский автопроизводитель Toyota представил обновленный микро-кроссовер Aygo X. Самый доступный «паркетник» компании пережил незначительную «подтяжку лица», но одновременно с этим поменялся еще и технически.

Внешне отличить свежий Aygo X от его предшественника можно по новому капоту, крыльям, решетке радиатора и переднему бамперу. Ходовую часть кроссовер позаимствовал у более крупного Yaris Hybrid, что означает отказ от механической трансмиссии. Отныне все версии Aygo X будут использовать электромеханический вариатор e-CVT.

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Обновленный Toyota Aygo X

Помимо прибавки к мощности гибридный Aygo X должен оказаться одним из самых экологичных автомобилей на рынке в своем сегменте с выбросами всего 86 г/км CO2. 

Под капотом машины предстоит работать мотору Hybrid 115, который известен по Yaris Hybrid четвертого поколения. Это означает, что отдача нового Aygo X составит 114 лошадиных сил и 144 Нм крутящего момента.

По меркам малолитражных автомобилей это огромный прирост, особенно в сравнении с его предыдущим 3-цилиндровым литровым 71-сильным двигателем (93 Нм). 

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Отныне с места до 100 км/ч маленький «паркетник» компании «Тойота» сможет разгоняться всего за 10 секунд. По сравнению с предыдущим Aygo X этот показатель улучшится сразу на 4,9-секунды. 

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В продажу в Великобритании микро-кроссовер Toyota должен поступить в ближайшее время.

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Фото:Toyota

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