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Следующий Kia Sportage может удивить футуристичной внешностью и тягой к электричеству

Текст: Ростислав Архипов
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Летом 2021 года Kia представила пятое по счету поколение своего кроссовера-бестселлера Sportage. Машина заметно преобразилась в сравнении с предшественником внешне, а также прошла через механическую модернизацию.

Осенью 2024 года этот бестселлер корейского автопроизводителя обновился, так что следующим шагом для него является переход в шестую генерацию.

Накануне независимый художник с ником «AutoYa» опубликовал в сети концепт-арт будущего «Спортейдж», судя по которому машине предстоит существенным образом отличиться как от нынешнего, так и от всех предыдущих итераций.

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Спекулятивный рендер Kia Sportage 6 поколения

Неофициальные рендеры прототипа следующего Sportage создавались на основе макета текущей модели с добавлением фантазий их автора.

Фирменный стиль освещения Kia Starpmap стал смелее, чем в сравнении с актуальным кроссовером, а вертикальные фары выглядят крупнее и вкупе с необычными по размеру и форме ДХО формируют собственный рисунок оформления «передка» машины. 

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Слева – рендер нового поколения Kia Sportage, справа – фото актуальной версии этого кроссовера

Традиционную решетку радиатора независимый художник решил прикрыть пластиковой заслонкой, намекнув на то, что будущее этой модели напрямую связано с электричеством.

Ходят слухи, что «паркетник» превратится в чистый электрокар. Впрочем, пока это лишь домыслы, а действующий Sportage продается на рынке в четырех «моторных» версиях – с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, 1,6-литровым турбогибридом, 2-литровым двигателем, работающем на сжиженном газе, а также с подключаемой гибридной системой. 

Презентация шестого поколения Kia Sportage должна состояться в 2027 году. 

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Фото:AutoYa

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