Volkswagen Tiguan R нового поколения может оказаться мощнее всех, что были раньше

Volkswagen занят электрификацией своей линейки автомобилей GTI, а также готовится превратить свое R-подразделение в бренд, который выпускает исключительно электрокары. Но это не значит, что с двигателями внутреннего сгорания все покончено.

Одним из финальных актов в истории ДВС для линейки моделей «R» может стать следующий Tiguan. По крайней мере на это намекнул глава отдела продаж и маркетинга VW Педро Мартинес Диас.

Оригинальный Volkswagen Tiguan R был представлен в 2020 году. Это был самый производительный вариант в линейке «Тигуана», оснащенный 2-литровым двигателем мощностью 316 лошадиных сил и крутящим моментом 420 Нм. Мотор работал в паре с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями и системой полного привода 4Motion.

Неофициальный рендер нового поколения VW Tiguan R

Однако в новой линейке VW наиболее производительным вариантом этого «паркетника» является версия с подключаемым гибридом eHybrid мощностью 268 лошадиных сил.

Журналисты американских СМИ предполагают, что новое поколение Tiguan R будет использовать под капотом 2-литровый двигатель TSI, развивающий 328 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Кроме того, существует потенциал для еще более мощного варианта подключаемого гибрида.

Неофициальный рендер нового поколения VW Tiguan R

Как и прежде, «заряженная» машина будет отличаться от обычной более агрессивной настройкой шасси, уменьшенным дорожным просветом, а также спортивным обвесом, показанным на иллюстрациях к этой статье независимыми дизайнерами журнала «CarsCoops».

Неофициальный рендер нового поколения VW Tiguan R

Выхода нового Volkswagen Tiguan R ждут в 2027 году. Машина должна оказаться прямым конкурентом Toyota RAV4 GR-Sport нового поколения, мощность которого благодаря подключаемой гибридной силовой установки составит 320 лошадиных сил.