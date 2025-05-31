Внедорожник Toyota за полцены Land Cruiser Prado показался в естественной среде обитания

Несколько дней назад в интернет утекли патентные изображения нового внедорожника Toyota с компактным кузовом, который, по слухам, должен оказаться начальным предложением в семействе Land Cruiser.

Машине пророчат название Land Cruiser FJ и ждут, что она будет представлена уже в этом году.

Цифровые дизайнеры воспользовались черно-белыми изображениями этой машины, заключенными в патентной документации, перенесли их на бездорожье, а также раскрасили кузов автомобиля в естественный цвет, чтобы его можно было полноценно рассмотреть как «живой» внедорожник.

Обработанное патентное изображение нового рамного внедорожника Toyota

На получившейся картинке видно, что мини-Ленд Крузер приобрел короткий и высокий капот, С-образные кластеры ДХО, прямоугольную решетку радиатора, выступающие бамперы спереди и сзади, широкие накладки на колесных арках, а также запасное колесо, установленное на багажной двери.

Предполагается, что в длину новый внедорожник «Тойоты» растянется до 4500 мм, а его колесная база расположится в пределах 2700 – 2800 мм.

Патентное изображение нового рамного внедорожника Toyota

Построить автомобиль хотят на платформе IMV 0, предусматривающей лестничную раму, а под его капотом собираются расположить турбодизельные моторы рабочим объемом 2,4- и 2,8-литра, помимо которых рассматривается 2,7-литровая «четверка» 2TR-FE, известная по тайскому пикапу Toyota Hilux Champ.

Официальный тизер нового рамного внедорожника Toyota

Прогноз японских инсайдеров цены машины выглядит так, будто стоимость маленького вездехода должна оказаться заметно ниже Land Cruiser Prado в дорогих комплектациях.

От базовой цены Land Cruiser FJ ждут прайса в 4-миллиона иен или примерно 2,1-миллиона рублей по нынешнему курсу. Для сравнения, «топовый» Land Cruiser Prado (J250) оценен в Японии в 7 миллионов 350 тысяч иен (почти 4 миллиона рублей).