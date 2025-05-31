Внедорожник Toyota за полцены Land Cruiser Prado показался в естественной среде обитания

Несколько дней назад в интернет утекли патентные изображения нового внедорожника Toyota с компактным кузовом, который, по слухам, должен оказаться начальным предложением в семействе Land Cruiser.
Машине пророчат название Land Cruiser FJ и ждут, что она будет представлена уже в этом году.
Цифровые дизайнеры воспользовались черно-белыми изображениями этой машины, заключенными в патентной документации, перенесли их на бездорожье, а также раскрасили кузов автомобиля в естественный цвет, чтобы его можно было полноценно рассмотреть как «живой» внедорожник.
На получившейся картинке видно, что мини-Ленд Крузер приобрел короткий и высокий капот, С-образные кластеры ДХО, прямоугольную решетку радиатора, выступающие бамперы спереди и сзади, широкие накладки на колесных арках, а также запасное колесо, установленное на багажной двери.
Предполагается, что в длину новый внедорожник «Тойоты» растянется до 4500 мм, а его колесная база расположится в пределах 2700 – 2800 мм.
Построить автомобиль хотят на платформе IMV 0, предусматривающей лестничную раму, а под его капотом собираются расположить турбодизельные моторы рабочим объемом 2,4- и 2,8-литра, помимо которых рассматривается 2,7-литровая «четверка» 2TR-FE, известная по тайскому пикапу Toyota Hilux Champ.
Прогноз японских инсайдеров цены машины выглядит так, будто стоимость маленького вездехода должна оказаться заметно ниже Land Cruiser Prado в дорогих комплектациях.
От базовой цены Land Cruiser FJ ждут прайса в 4-миллиона иен или примерно 2,1-миллиона рублей по нынешнему курсу. Для сравнения, «топовый» Land Cruiser Prado (J250) оценен в Японии в 7 миллионов 350 тысяч иен (почти 4 миллиона рублей).