Новый большой и вместительный минивэн Nissan против Toyota Alphard уже на подходе. Фото

В апреле Nissan анонсировала выпуск нового поколения минивэна Elgrand, которому предстоит бросить вызов бестселлеру Toyota Alphard. Автомобиль показали на первом официальном тизере, который быстро подхватили независимые цифровые дизайнеры.

На днях один из них (Tokki_Toki Design) выложил в интернет собственное видение этого проекта, продемонстрировав внешний облик свежего Elgrand в серийном варианте.

Официальный тизер нового Nissan Elgrand

Японский художник предполагает, что крупный минивэн «Ниссан» в новой генерации сменит имидж и станет выглядеть более современно в сравнении со своим предшественником.

Автомобиль приобретет узкую линию дневных ходовых огней, простирающуюся вдоль всей нижней кромки капота, пиксельные фары и решетку радиатора, выполненную с использованием того же внутреннего рисунка.

Неофициальный рендер нового Nissan Elgrand

Боковины машины на рендере выделяются широкой линией остекления и рельефными дверными панелями, а слегка проглядывающаяся корма выглядит так, будто реализована под прямым углом.

В качестве движущей силы новый Elgrand должен получить новейшую гибридную систему e-Power третьего поколения, которая включит в свой арсенал полуторалитровый бензиновый мотор, предназначенный для выработки электроэнергии. Крутящий момент на колеса будет передаваться от электрических двигателей.

Напомним, нынешнее поколение Nissan Elgrand находится в строю с далекого 2010 года. Четвертая генерация этой модели должна быть представлена в конце этого – начале следующего года. В продажу в Японии машина поступит сразу после своей официальной презентации.