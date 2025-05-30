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Hyundai начал выпуск роскошного седана Grandeur для такси

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Hyundai объявила о начале выпуска нового варианта премиального седана Grandeur, предназначенного для такси. Автомобиль незначительно отличился от предшественника, а все доработки коснулись в первую очередь его оснащения.

Новые машины, которые будут работать в таксомоторном бизнесе, получили улучшенные функции помощи водителю, дополнительные индикаторы непристегнутых ремней второго ряда, а также сменил название комплектации с «Premium» на «VIP».

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Hyundai Grandeur VIP для такси

В арсенал 4-дверки вошла система помощи водителю Smart Sense. Она включает в себя технологию помощи для предотвращения фронтальных столкновений, помощи при движении по шоссе второго уровня, предотвращения боковых столкновений и столкновений сзади, интеллектуальный круиз-контроль, работающий от навигации, а также безрамочное зеркало заднего вида с встроенным транспондером. 

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Технически все машины Hyundai Grandeur в версии для такси выглядят одинаково. В их оснащение входит 3,5-литровый двигатель, работающий на сжиженном нефтяном газе (LPG).

Ассистирует ему 8-скоростная автоматическая коробка передач. Максимальная мощность мотора составляет 240 лошадиных сил.

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Стоимость модификации популярного премиального седана Hyundai для таксопарков составит 37 миллионов 120 тысяч вон или 2 миллиона 125 тысяч рублей. Это примерно на 1 миллион вон (58 тысяч рублей) дороже, чем стоят обычные массовые Grandeur.  

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Фото:Hyundai

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