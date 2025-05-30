Hyundai начал выпуск роскошного седана Grandeur для такси

Компания Hyundai объявила о начале выпуска нового варианта премиального седана Grandeur, предназначенного для такси. Автомобиль незначительно отличился от предшественника, а все доработки коснулись в первую очередь его оснащения.

Новые машины, которые будут работать в таксомоторном бизнесе, получили улучшенные функции помощи водителю, дополнительные индикаторы непристегнутых ремней второго ряда, а также сменил название комплектации с «Premium» на «VIP».

Hyundai Grandeur VIP для такси

В арсенал 4-дверки вошла система помощи водителю Smart Sense. Она включает в себя технологию помощи для предотвращения фронтальных столкновений, помощи при движении по шоссе второго уровня, предотвращения боковых столкновений и столкновений сзади, интеллектуальный круиз-контроль, работающий от навигации, а также безрамочное зеркало заднего вида с встроенным транспондером.

Технически все машины Hyundai Grandeur в версии для такси выглядят одинаково. В их оснащение входит 3,5-литровый двигатель, работающий на сжиженном нефтяном газе (LPG).

Ассистирует ему 8-скоростная автоматическая коробка передач. Максимальная мощность мотора составляет 240 лошадиных сил.

Стоимость модификации популярного премиального седана Hyundai для таксопарков составит 37 миллионов 120 тысяч вон или 2 миллиона 125 тысяч рублей. Это примерно на 1 миллион вон (58 тысяч рублей) дороже, чем стоят обычные массовые Grandeur.