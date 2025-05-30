Новый брутальный внедорожник Kia на раме показан на первых изображениях

С момента запуска нового пикапа Kia Tasman на внутреннем южнокорейском рынке спрос на машину неизменно растет. Только за апрель продажи автомобиля перевалили за отметку в 1 тысячу 200 штук.

Более того, активизировались слухи на тему того, что у утилитарной модели в перспективе может появиться версия в альтернативном закрытом кузове, где место грузового отсека займет отдельный ряд сидений.

Независимые дизайнеры «NYMammoth» воспользовались этими спекуляциями и подготовили серию неофициальных рендерных изображений нового брутального внедорожника «Киа», построенного на базе модели «Тасман», но не обычной, а той, что была представлена в апреле на выставке в Сеуле (хардкорный вариант Weekender).

Неофициальный рендер внедорожника на базе Kia Tasman

Как и прототип, существующий пока лишь в виде цифровых картинок внедорожник, опирается на высокое внедорожное шасси, колеса которого обуты в 35-дюймовые грязевые покрышки (All Terrain).

Машина выделяется яркими расширителями колесных арок, а также подчеркивает свои потенциально продвинутые внедорожные качества буксировочными крюками, интегрированными в раму, и выпирающими из переднего бампера.

Пикап Kia Tasman

Каким могло бы оказаться техническое оснащение такого автомобиля пока сказать сложно, но, теоретически, двигатели такой вездеход мог бы унаследовать у родственного пикапа Tasman.

Тот, напомним, сейчас комплектуется 2,5-литровым турбированным мотором, сопряженным с восьмискоростной автоматической трансмиссией, а также 2,2-литровым «дизелем», помогает которому механическая «шестиступка».