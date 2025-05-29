Новую Lada Niva 2025 оценили в Германии в 1,8 миллиона рублей

Автомобили Lada перестали поставляться в Европу еще до введения санкций. Причиной их прекращения продаж в «Старом свете» стало несоответствие строгим требованиям к уровню выбросов вредных веществ в атмосферу.

Впрочем, это не мешало частным компаниям завозить отдельные модели «Лада» в страны ЕС, но с 2022 года эти поставки практически прекратились.

На днях в одном из популярных немецких классифайдов появилось объявление о продаже абсолютно новой Lada Niva Legend. Утверждается, что это машина 2025 года выпуска, сошедшая с конвейера совсем недавно – в апреле.

Lada Niva Legend 2025, выставленная на продажу в Германии

Дилер, выставивший автомобиль в Германии на продажу, обещает для нее 2-летнюю гарантию, а также предлагает добавить к базовому оснащению в комплектации «Norma» ряд дополнительных платных опций, которые недоступны даже в России.

В их числе: светодиодные фары, дополнительная светотехника в виде круглых противотуманок, а также защита днища, герметизация швов и кузовных полостей.

Утверждается, что машина оборудована стандартным для нее 1,7-литровым бензиновым мотором, развивающим 83 лошадиные силы. Его экологический стандарт не указан. Ассистирует двигателю механическая коробка передач.

Интересный момент, связанный с этим автомобилем, кроется в его цене, которая отличается от российской менее чем в 2 раза.

Если на родине за Lada Niva Legend сейчас просят от 1 миллиона 59 тысяч рублей (по РРЦ), то в Германии этот российский внедорожник оценили в 21 тысячу евро или 1 миллион 885 тысяч рублей по действующему курсу. Разница составила 826 тысяч рублей.