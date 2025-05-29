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Новый брутальный китайский внедорожник сломался прямо на шоссе: теперь владелец боится садиться за его руль

Текст: Алиса Шашкова
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Прошлой осенью компания Chery через свой суббренд iCar представила новый внедорожник, работающий на электричестве. Технологичный автомобиль с ретро-дизайном получил имя V23 и благодаря своему необычному внешнему виду привлек внимание многих местных покупателей.

Но как минимум одному новоиспеченному владельцу V23 не повезло с машиной, о чем он рассказал на местном форуме. Более того, негативный опыт управления внедорожником iCar создал в его голове фобию, и пока он боится садиться за руль этого автомобиля.

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Мужчина опубликовал видеоролик, снятый в момент, когда его автомобиль двигался по шоссе в режиме автопилота.

В одну секунду в V23 одновременно вышли из строя левый и правый указатели поворота, органы управления интеллектуальной системы вождения, а также завис экран бортового компьютера. Единственное, что подавало признаки жизни кроме двигателя и тормозов, это дворники.

После того, как мужчине удалось добраться до ближайшего кармана и припарковаться, автомобиль по-прежнему находился в состоянии электронного сбоя, из-за чего он не только не мог поставить коробку передач в режим «паркинга» (P), но и даже сдать назад (R).

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Все это время владельцу неисправного V23 приходилось удерживать ногу на педали тормоза на случай, если машина внезапно «отвиснет» и решит рвануть вперед. 

В комментариях к видео владелец электрического внедорожника рассказал, что теперь боится садиться за руль своего автомобиля.

Его выбор на эту модель пал исключительно из-за ее внешнего вида, и у него не было больших ожиданий от технологичной стороны машины, однако она не должна была доставлять никаких проблем, особенно на трассе.

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По его словам, если бы не спокойствие и определенные технические знания он вполне мог пострадать в такой неприятной ситуации и создать угрозу безопасности другим участникам дорожного движения. 

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Фото:Chery, скриншоты с сайта Xiaohongshu

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