Новый кроссовер Nissan Duster появится уже очень скоро. Фото

Японский автопроизводитель Nissan готовит сразу две новые модели для развивающихся рынков, которые появятся в продаже в ближайшие годы. Одна из них должна оказаться представителем сегмента минивэнов B-MPV, тогда как вторая станет аналогом бестселлера Renault Duster 3 поколения.

Накануне стало известно, когда новый кроссовер «Ниссан», построенный на платформе CMF-B, поступит в продажу.

Официальный тизер нового кроссовера Nissan на базе Duster

Согласно официальным данным, раскрытым руководством индийского офиса Nissan, премьера модели, которую журналисты сейчас называют «Nissan Duster» (разумеется, машина получит другое название), состоится в середине 2026 года. Ее производством будет заниматься предприятие Renault в городе Ченнаи.

Подробностей об этом проекте пока совсем мало. Единственное, что известно наверняка, машина станет аналогом Renault Duster 3 поколения, но получит собственный внешний вид, который положен современной линейке моделей Nissan.

Официальный тизер нового кроссовера Nissan на базе Duster

Длина автомобиля должна составить 4,3-метра, ширина – 1,9-метров, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями будет равно 2,7-метрам.

У своего соплатформенника продукт бейдж-инжиниринга от Nissan может унаследовать только техническую сторону.

Нынешний «Дастер» комплектуется сразу тремя вариантами двигателей: литровым 100-сильным турбомотором, а также двумя вариантами гибридов на 130 и 145 лошадиных сил, работающих на базе 1,2- и 1,6-литровых ДВС соответственно.