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Знаковая модель Nissan может стать купе-кроссовером мощностью 450 л.с.

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 Nissan SKyline Cross SUV beige Carscoops 1001x565p 1

В линейке компании Nissan модель Skyline носит культовый статус. За свою 68-летнюю историю этот автомобиль успел побывать компактным и среднеразмерным седаном, а также спорткаром и даже кроссовером.

В новом поколении легендарный «Скайлайн» обещает вернуться к истокам и дебютировать в том числе в «кроссоверной» модификации несмотря на то, что недавние слухи говорят об обратном.

Премьера нового поколения Nissan Skyline должна состояться в 2026 году. И если верить инсайдерским утечкам из Японии, машина рискует приобрести сразу два типа кузова – седан и кросс-купе.

2025 Nissan SKyline Cross SUV beige Carscoops 1001x565p 2
Неофициальный рендер Nissan Skyline нового поколения в кузове кросс-купе

Автомобили должны кардинально сменить дизайн, получив внешние решения концепт-кара Infiniti Vision Qe, а также обзавестись спортивными линиями.

Японский журнал «BestCarWeb» прогнозирует, что новому Skyline в кузове купе-кроссовера предстоит примерить узкие фары, между которыми расположится глянцевая заглушка решетки радиатора, рельефный капот и необычный по форме бампер. А сзади получить сквозные фонари, под которыми разместится название модели прописным шрифтом.

Конфигурация мощности нового Skyline в SUV-варианте пока засекречена, но журналисты из Японии предполагают, что машине будет положена тяговая батарея емкостью 91 кВт/ч.

Спереди и сзади кроссовер получит по одному электрическому двигателю, совокупная мощность которых должна составить примерно 450 лошадиных сил. Полный привод автомобилю обеспечит фирменная система e-4ORCE.

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Неофициальный рендер Nissan Skyline нового поколения в кузове седан

Что касается седан-версии этой модели, то ей, вероятно, будет положена гибридная силовая установка e-Power, мощностные характеристики которой пока не раскрываются. 

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Фото:BestCarWeb

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