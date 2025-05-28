ДомойАвтоновости сегодняЧестный внедорожник Toyota для небогатых стран готов стать брутальнее и экономичнее

Честный внедорожник Toyota для небогатых стран готов стать брутальнее и экономичнее

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
toyota fortuner render 1 xvar 1 1

Toyota подходит к финальным этапам работ над новым поколением рамного внедорожника Fortuner. Премьера машины, адресованной сейчас небогатым странам Юго-Восточной Азии, может состояться уже в ближайшие месяцы. Она обещает для этой модели кардинальные визуальные и технические перемены.

Независимый художник «Theottle» предполагает, что в свежем поколении Fortuner примерит на себя совершенно новый дизайн, который окажется более угловатым и брутальным в сравнении с его предшественником.

Машина может получить перелицованный «передок» и корму, где поменяются фары, решетка радиатора, фонари и бамперы, а также обзавестись модернизированными боковинами. 

toyota fortuner render 2 09qp 1
Неофициальный рендер нового поколения Toyota Fortuner

Но самым главным изменением нового Fortuner должен оказаться даже не его дизайн, а пересмотренная «техника».

Инсайдеры отправляют под капот внедорожника дизельный силовой агрегат на 2,8-литра, который будет работать в составе «мягкой» гибридной системы MHEV с 48-вольтовым стартером-генератором литий-ионной батареей и преобразователем переменного тока в постоянный. 

230503 toyota fortuner gxl 01 s8fq 1
Актуальная генерация Toyota Fortuner

С ним «Форчунер» должен заметно улучшиться с точки зрения расхода топлива, а также прибавить в плавности работы двигателя без ущерба для внедорожных возможностей.

Журналисты зарубежных СМИ утверждают, что новый Fortuner сохранит глубину преодолеваемого брода в 700 мм и ДНК честного вездехода без каких-либо компромиссов. 

230503 toyota fortuner gxl 05 plzr 1
Актуальная генерация Toyota Fortuner

Мягко-гибридная система заменит в его оснащении традиционный генератор и позволит использовать такую полезную современную функцию как рекуперативное торможение, которое затем можно будет применять в качестве своеобразного «бустера» для ускорений.

Повторный запуск двигателя станет более плавным, а шум и вибрации от мотора сократятся. По оценкам экспертов, топливная экономичность нового Toyota Fortuner вырастит к предшественнику примерно на 10 процентов. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Mazda собирается превзойти гибриды Toyota с новым двигателем...

Chery выпустит новый внедорожный пикап с прорывной технологией...

Седан Toyota Crown оказался самым безопасным японским автомобилем:...

В Россию ввезли хардкорный рамный вездеход Ford по...

Раскрыт гибридный вседорожник, который создан экономить деньги на...

Кроссовер Duster и седан Logan оказались самыми некачественными...

Dacia выпустит новый бюджетный кроссовер на замену Spring...

Кроссовер Subaru за копейки хотят сделать еще экономичнее

Абсолютно новый кроссовер Ford начального уровня представят уже...

В Европе назвали Lada Largus недорогим кроссовером для...

У недорогого родственника Renault Duster появилась дата релиза...

На продажу выставили 23-летний Chevrolet Monte Carlo SS,...

Китайские автомобили обесцениваются почти в два раза сильнее,...

Знаменитый «проходимец» Suzuki Jimny обзавелся злым внешним видом

Новейший дешевый кроссовер VW поразит своей экономичностью

Первый «сексуальный» автомобиль создала не Tesla, а Hyundai

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+