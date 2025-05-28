Честный внедорожник Toyota для небогатых стран готов стать брутальнее и экономичнее

Toyota подходит к финальным этапам работ над новым поколением рамного внедорожника Fortuner. Премьера машины, адресованной сейчас небогатым странам Юго-Восточной Азии, может состояться уже в ближайшие месяцы. Она обещает для этой модели кардинальные визуальные и технические перемены.

Независимый художник «Theottle» предполагает, что в свежем поколении Fortuner примерит на себя совершенно новый дизайн, который окажется более угловатым и брутальным в сравнении с его предшественником.

Машина может получить перелицованный «передок» и корму, где поменяются фары, решетка радиатора, фонари и бамперы, а также обзавестись модернизированными боковинами.

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Fortuner

Но самым главным изменением нового Fortuner должен оказаться даже не его дизайн, а пересмотренная «техника».

Инсайдеры отправляют под капот внедорожника дизельный силовой агрегат на 2,8-литра, который будет работать в составе «мягкой» гибридной системы MHEV с 48-вольтовым стартером-генератором литий-ионной батареей и преобразователем переменного тока в постоянный.

Актуальная генерация Toyota Fortuner

С ним «Форчунер» должен заметно улучшиться с точки зрения расхода топлива, а также прибавить в плавности работы двигателя без ущерба для внедорожных возможностей.

Журналисты зарубежных СМИ утверждают, что новый Fortuner сохранит глубину преодолеваемого брода в 700 мм и ДНК честного вездехода без каких-либо компромиссов.

Актуальная генерация Toyota Fortuner

Мягко-гибридная система заменит в его оснащении традиционный генератор и позволит использовать такую полезную современную функцию как рекуперативное торможение, которое затем можно будет применять в качестве своеобразного «бустера» для ускорений.

Повторный запуск двигателя станет более плавным, а шум и вибрации от мотора сократятся. По оценкам экспертов, топливная экономичность нового Toyota Fortuner вырастит к предшественнику примерно на 10 процентов.