Chery выпустит новый внедорожный пикап с прорывной технологией дизельного двигателя

Около месяца назад китайский автопроизводитель Chery представил свой новый пикап, получивший название Himla. Машину показали на автосалоне в Шанхае в виде предсерийной модели, которую вскоре отправят на конвейер. Но останавливаться на ней в сегменте «утилитарников» компания из «Поднебесной», похоже, не собирается.

По новой информации, пришедшей из Австралии, инженеры «Чери» уже работают над совершенно новым пикапом с двойной кабиной и продвинутыми внедорожными характеристиками.

Уникальной «фишкой» машины может стать прорывная технология работы дизельного двигателя, который, по слухам, будет функционировать в составе подключаемой гибридной системы.

Пикап Chery Himla

Идея состоит в том, чтобы сохранить возможности и тяговые качества дизельного мотора, но при этом снизить его расход топлива и увеличить запас хода благодаря электрической составляющей.

Официальные представители австралийского офиса Chery заявляют, что машина может появиться к концу следующего года и получить сразу несколько версий. Одна из них будет иметь полезную нагрузку в 600 или 700 кг, а другая около тонны и шасси с лестничной рамой.

Неофициальный рендер нового пикапа Chery

Ожидается, что отличительной чертой нового инновационного пикапа «Чери», которому предстоит навязать борьбу Toyota Hilux и Ford Ranger, станет некая «рекреационная» кабина, построенная на монококовом шасси. Ей предстоит присоединиться к варианту с двойной кабиной.

Первые официальные подробности о новом пикапе Chery обещают раскрыть уже в ближайшие месяцы.