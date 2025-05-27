Раскрыт гибридный вседорожник, который создан экономить деньги на заправках

Цены на традиционное топливо растут во всем мире, поэтому интерес покупателей все чаще движется в сторону электрифицированных машин. И когда дело доходит до сокращения расходов на заправки автомобиля без ущерба для его практичности, ни один традиционный гибридный кроссовер не справляется с этим лучше, чем маленький «паркетник» Kia.

Портал «Top Speed» назвал гибрид Kia Niro PHEV 2025 года самым выгодным для эксплуатации гибридным представителем сегмента SUV, который способен сэкономить за годы для его владельца существенную сумму денег на заправках.

Kia Niro

В качестве доказательства этого тезиса выступает присутствие этой модели в Книге рекордов Гиннеса.

Корейский гибрид был занесен в нее еще в 2016 году, когда ему удалось продемонстрировать расход топлива на пути от одного побережья США к другому в 3 литра бензина на 100 км.

Второе поколение Kia Niro PHEV появилось в 2023 году и заметно прибавило к предшественнику с точки зрения эффективности аэродинамики. При этом паспортный расход топлива машины составил в комбинированном режиме 4,43-литра на 100 километров.

Как и его предшественник, кроссовер получил под капот 1,6-литровый бензиновый 4-цилиндровый мотор на 105 л.с., и электрический двигатель, развивающий 84 «сил». Помогает им аккумулятор емкостью 11,1 кВт/ч.

Исключительно на электричестве такие машины могут проехать до 65 км.

Сегодня этот автомобиль с большим отрывом опережает по показателю расхода топлива такие популярные гибридные кроссоверы как: Lexus UX 300h (5,5-литра на 100 км), Honda CR-V Sport Hybrid (5,9-литра на 100 км), а также Ford Escape Hybrid (6,03-литра на 100 км), оставаясь самым экономичным SUV среди всех подобных машин.

По подсчетам американских журналистов, за 5 лет эксплуатации Niro PHEV способен сэкономить своему владельцу на топливе порядка 4 тысяч долларов или около 320 тысяч рублей по нынешнему курсу.