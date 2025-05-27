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Dacia выпустит новый бюджетный кроссовер на замену Spring с дизайном Duster и Bigster

Текст: Ростислав Архипов
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Появившись в Европе весной 2021 года маленький электрический кроссовер Dacia Spring был построен на платформе Renault City K-ZE, созданном для Китая.

Машина неплохо продавалась в первые годы, но затем спрос на нее начал катастрофически падать. Только во Франции за 2024 год объемы реализации Spring сократились на впечатляющие 83 процента. 

Для машины уже готовят срочную замену, однако ее появления придется дожидаться минимум до 2027 года, а пока покупателям приходится довольствоваться рестайлингом, проведенным в начале 2024 года. 

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Dacia Spring актуального поколения

Согласно информации, раскрытой французским порталом «Automobile-Magazine», преемник Spring может кардинальным образом отличиться от своего прародителя, причем как визуально, так и технически.

Независимый дизайнер Дидье Рик предрекает новинки Dacia увеличенные размеры и более кроссоверный внешний вид, который по визуальным решениям будет пересекаться с последними SUV-новинками румынского бренда, такими как Duster 3 поколения и абсолютно новым кроссовером Bigster.

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Рендер нового кроссовера Dacia – преемника модели Spring

Ходили слухи, что замена Spring (в переводе «весна») получит имя Summer («лето»), но, скорее всего, маркетологи Dacia пойдут по иному пути.

Не так давно румынский автопроизводитель запатентовал сразу несколько новых наименований: Suvy, Shaper и First, одно из которых вполне может быть использовано для проекта небольшого электрического кроссовера.

Наилучшим образом с актуальными моделями Dacia (Duster, Bigster, Jogger) рифмуется имя Shaper, тогда как First неплохо подходит для названия машины начального уровня.

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Фото:Didier Ric
ИСТОЧНИК:Automobile-Magazine

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