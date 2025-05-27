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Кроссовер Subaru за копейки хотят сделать еще экономичнее

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В 2022 году компания Subaru вернула в строй название Rex, которое в прошлом веке использовал небольшой хэтчбек. На этот раз машина примерила форм-фактор субкомпактного кроссовера, который является практически полной копией моделей Toyota Raize и Daihatsu Rocky. 

Сейчас эта ультрабюджетная модель Subaru приводится в движение 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым атмосферным агрегатом, выдающим 87 л.с., но вскоре моторный арсенал Rex расширится более экономичной версией. 

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Subaru Rex

Актуальный двигатель маленького «паркетника» Subaru расходует в среднем на каждые 100 километров пути примерно 4,8-литра бензина, но будущий вариант этой модели с приставкой к названию Hybrid окажется еще менее прожорливым. 

Машину собираются оснастить системой e-Smart Hybrid, созданной Daihatsu. Она использует 1,2-литровый бензиновый двигатель в качестве генератора для питания электромотора, который, в свою очередь, приводит в движение колеса.

Ожидается, что в такой модификации средний расход ультрабюджетного кроссовера Subaru Rex составит всего 3,6-литра на 100 километров пути. 

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Гибридный «паркетник» должен сохранить внешний вид, присущий его бензиновой версии, но пополнить свое оснащение новой 7-дюймовой цифровой приборной панелью и 9-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с отображением данных, относящихся к бензиново-электрическому приводу. 

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Интерьер Subaru Rex

Кроме того, «мультимедийка» будет поддерживать современные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Продажи гибридного Subaru Rex в Японии должны начаться в течение этого года. Какой окажется его цена пока неизвестно.

Простой бензиновый «Рекс» сейчас стоит на японском рынке от 1 миллиона 910 тысяч иен или примерно от 1 миллиона рублей. 

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Фото:Subaru

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