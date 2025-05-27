Абсолютно новый кроссовер Ford начального уровня представят уже в этом году

Со снятием с конвейера модели Ecosport, который долгое время оставался кроссовером начального уровня в модельной линейке Ford, американский автопроизводитель задумался о новом недорогом «паркетнике».

Вскоре в сеть утекла информация о новом патенте компании, который относится к компактной SUV-модели. Предполагается, что речь идет об идейном преемнике «Экоспорт», но одновременно об абсолютно новом автомобиле.

Патентное изображение нового субкомпактного кроссовера Ford

По новой информации, машина дебютирует уже в этом году и расположится в модельной линейке «Форд» на ступеньку ниже вседорожника Puma. Продавать кроссовер собираются исключительно с бензиново-электрической силовой установкой по типу гибрида.

Неофициальный рендер преемника Ford EcoSport

Внешне новинка Ford должна приобрести многоуровневые фары, интегрированные в защитный кожух радиатора, высокий кузов с объемными боковыми выштамповками, а также круглые колесные арки, прикрытые черным пластиковым обвесом.

Как будет выглядеть салон машины пока сказать сложно, но зарубежные СМИ утверждают, что внутри кроссовера расположится сенсорный экран большого размера, входящий в состав мультимедийной системы, цифровая комбинация приборов, а также система беспроводной зарядки гаджетов.

Неофициальный рендер преемника Ford EcoSport

В основе нового недорогого «паркетника» американского автопроизводителя, по слухам, будет лежать платформа Ford VX-772, но конкретных сведений о том, какой именно гибридной системе предстоит приводить его в движение пока нет.

Зато известно с кем придется конкурировать этой модели. Зарубежные журналисты сватают в соперники новинки «Форд» такие популярные кроссоверы мини-сегмента как Honda Elevate, Kia Seltos, Hyundai Creta, а также Toyota Urban Cruiser Hyryder.