В Европе назвали Lada Largus недорогим кроссовером для семейных людей

Когда речь идет о российских внедорожниках главной темой в зарубежных СМИ становится Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Но на этот раз европейская пресса решила обратить внимание на другую модель «АвтоВАЗа» – Lada Largus Cross, которая была названа отличным недорогим автомобилем для семейных людей с неплохими качествами на бездорожье.

Статью опубликовали в журнале «Motor1», в частности в его испанском подразделении.

В своем материале журналисты сразу же отмечают, что Lada Largus сложно назвать российским автомобилем, ведь в его основе лежит европейский Dacia Logan MCV, а салон отечественного кросс-универсала и вовсе называют практически полной копией «Дачии» за исключением ряда мелких деталей.

Lada Largus Cross

Отдельный акцент авторы заметки в испанской автомобильной прессе делают на внедорожные качества Largus Cross, а также на его цене.

«Хотя он (Largus Cross) не может рассчитывать на систему полного привода, у машины есть хороший дорожный просвет, который позволяет ей передвигаться вне асфальта. Причем за бесконечно небольшие деньги.

Моторная гамма состоит из атмосферного бензинового мотора объемом 1,6-литра с двумя уровнями мощности 90 и 106 лошадиных сил, а кузов универсала обладает пластиковой защитой, красивыми двухцветными колесами, дугами на крыше и бамперами с внедорожным дизайном», – пишут авторы заметки на сайте «Motor1».

По подсчетам журналистов, в Европе стоимость Lada Largus Cross составила бы примерно 20 тысяч евро (при пересчете с рублей), что выглядело бы как вполне конкурентноспособный показатель для кроссовера длиной около 4 метров.

Кроме того, он мог оказаться доступной альтернативой новым китайским моделям, таким как EBRO s800.

Впрочем, о поставках автомобилей Lada в Европу пока говорить не приходится. Санкции и несоответствие двигателей «АвтоВАЗа» жестким экологическим стандартам ЕС не позволяют возобновить продажи машина «Лада в «Старом Свете».