У недорогого родственника Renault Duster появилась дата релиза и предварительная цена

Компания Renault готовится расширить линейку кроссоверов, построенных на той же платформе, что и ее бестселлер Duster. Ожидается, что ее новая модель получит имя Boreal и будет адресована рынкам Латинской Америки.

Накануне выяснилось, когда стоит ждать премьеру этого перспективного кроссовера. Оказалось, что до дебюта машины осталось совсем немного времени.

Как сообщает бразильская пресса, премьерный показ Renault Boreal состоится уже 10 июля этого года. Мероприятие пройдет в Сан-Паулу.

Рендер нового кроссовера Renault Boreal

После презентации машина встанет на конвейер завода в Паране (в третьем квартале), а первые экземпляры латиноамериканского родственника Duster поступят в продажу к октябрю.

Автомобиль уже активно тестируется на местных дорогах и замаскирован под европейский Dacia Duster, но подробности о нем уже плюс-минус известны. Boreal должен обзавестись собственным внешним видом, а также заполучить под капот мотор 1,3 TCe, работающий как на бензине, так и на этаноле.

Его мощность при использовании первого вида топлива составит 156 лошадиных сил, а второго – 163 л.с. Помогать двигателю будет шестиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Рендер нового кроссовера Renault Boreal

В период с 2026 по 2027 год у Renault Boreal может появиться дополнительная модификация, оснащенная мягко-гибридной системой.

В перспективе продавать новый бюджетный кроссовер «Рено» будут не только в странах Латинской Америки, но и за ее пределами. В общей сложности география машины охватит около 70 стран мира.

Ориентировочная базовая цена машины должна составить от 180 до 200 тысяч бразильских реалов или 2,5 – 2,8 миллиона рублей.