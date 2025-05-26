Новейший дешевый кроссовер VW поразит своей экономичностью

Компания Volkswagen раскрыла первую техническую информацию о своем новом доступном кроссовере для Латинской Америки. Автомобиль, прием заказов на который открыли сегодня, позиционируется как соперник популярных на местном рынке «паркетников» Citroen Basalt, Renault Kardian и Fiat Pulse.

Кроссовер был назван Volkswagen Tera. Продавать его собираются в двух моторных версиях. Вариант начального уровня получит под капот литровый атмосферный двигатель, а более дорогие турбомотор. Их мощность будет зависеть от вида топлива (бензина или этанола) и составит 77 или 84 л.с., а также 109 и 116 «сил» соответственно.

Volkswagen Tera

Но интереснее оказались другие цифры. И касались они расхода топлива. Выяснилось, что новый Volkswagen Tera оказался более экономичным, чем его конкуренты Fiat Pulse и Renault Kardian.

На этаноле в городском режиме езды новый кроссовер VW будет расходовать 11,1-литра горючего на 100 км, а на трассе – 9,7-литра на 100 км. Это лучше, чем делает не только Fiat Pulse, но и Renault Kardian.

Салон нового VW Tera

Преимущество перед этими моделями Tera продемонстрирует в том числе на бензине, с которым будет потреблять в городе 7,7-литра на 100 км, а на трассе – 6,6-литра на каждую «сотню» пройденных километров.

Продавать новый Volkswagen Tera начнут в ближайшее время по цене от 99 тысяч 990 бразильских реалов (1 миллион 405 тысяч рублей), но на такую стоимость смогут рассчитывать только первые 999 покупателей этой модели. Затем прайс на «Теру» увеличится до 103 тысяч реалов (1 миллион 448 тысяч рублей).