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Первый «сексуальный» автомобиль создала не Tesla, а Hyundai

Текст: Ростислав Архипов
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Когда речь заходит о термине «сексуальность» в автомобильной сфере, первое, что приходит в голову, это Tesla. Маркетологи американской компании постарались придумать названия своих машин таким образом, чтобы они формировали это слово на английском языке.

S, 3, X и Y. Если сложить названия этих моделей Tesla в ряд, получится слово «S3XY». Но еще до того, как эту задумку использовала «Тесла», нечто похожее успела реализовать одна известная корейская автомобильная компания.

На заре 2010-х для второго поколения кроссовера Hyundai Tucson на отдельных рынках использовалось название iX35, которое отлично сочеталось с другими именами моделей этого бренда, в том числе i30, i10 и iX20.

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Неизвестно, сделано это было намеренно, либо получилось случайно, но если повернуть индекс iX35 на 180 градусов, то выходило нечто, похожее на слово «Sexy» («сексуальный»).

Что интересно, по крайней мере один дилерский центр Hyundai использовал этот необычный факт как хорошую возможность для рекламы машины.   

Напомним, в те времена Hyundai iX35 пользовался неплохим спросом в России. Машина продавалась параллельно с Kia Sportage 3 поколения и запомнилась покупателям как недорогой и надежный автомобиль в своем сегменте. 

Сейчас iX35 предлагается исключительно на китайском авторынке, где в 2017 году перешел во второе поколение.

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Фото:Hyundai

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