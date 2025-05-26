В новейшем Toyota RAV4 обнаружили маленькую, но очень продуманную функцию

Долгожданное, шестое по счету поколение кроссовера Toyota RAV4 было рассекречено на прошлой неделе, вызвав бурные обсуждения в интернете среди поклонников этой модели по всему миру.

Все обратили на дизайн машины и ее техническое оснащение, но упустили из виду одну интересную «фишку», напрямую влияющую на практичность ее салона и эргономику.

Интерьер Toyota RAV4 нового поколения

С шестой генерации в Toyota RAV4 центральный подлокотник спереди обладает конструкцией с открыванием с любой из сторон, что облегчает доступ внутрь как водителю, так и пассажиру.

При этом крышка подлокотника не разделена на две части, как это было ранее, а имеет цельную конструкцию.

Съемная крышка центрального подлокотника с нишей для хранения

Но эргономисты Toyota пошли дальше и наделили ее возможностью легкого снятия для того, чтобы перевернув наизнанку использовать в качестве открытой ниши для размещения мелочевки как передними пассажирами, так и задними.

Ее глубины достаточно, чтобы уместить внутри такие предметы как мобильные телефоны, провода или документы.

Подстаканники Toyota RAV4 нового поколения

В дополнение к изобретательному подлокотнику инженеры Toyota наделили новый «РАВ4» универсальными подстаканниками, которые разместили в центральном тоннеле и предусмотрели для них съемную перегородку, позволяющую без труда вставлять внутрь не только стаканчики, но и большие бутылки.

Напомним, продажи шестого поколения Toyota RAV4 собираются начать ориентировочно к первому кварталу 2026 года.