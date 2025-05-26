Большой внедорожник Honda 27-летней давности может быть перезапущен с помощью Nissan Patrol 

Несмотря на то, что процесс слияния Nissan и Honda пошел не по плану, два крупных японских автопроизводителя остались открыты к будущему сотрудничеству.

Это породило в сети слухи о том, что «Хонда» может с помощью «Ниссан» воскресить свой флагманский внедорожник Horizon, снятый с конвейера в 1999 году. Причем в основу ему пророчат не какой-то безликий кроссовер, а полноценный рамный внедорожник Nissan.

Оригинальный Honda Horizon

Honda Horizon продавался в период с 1994 по 1999 год и первоначально назывался Isuzu Trooper. У последнего был множество производных – от Subaru Bighorn до Chevrolet Trooper и SsangYong Korando.

В прошлом году вице-президент Honda Нория Кайхара посетовал, что у Nissan есть крупная модель в сегменте внедорожников, тогда как его компания пока позволить себе такую машину не может.

Журналисты посчитали это намеком на то, что «хондовцы» присматриваются к Nissan Patrol, чтобы использовать в основе своего будущего SUV-флагмана и перезапустить имя Horizon.

Неофициальный рендер нового Honda Horizon

По мнению независимого дизайнера «Theottle», новый внедорожник Honda, если ему действительно дадут «зеленый свет» и сделают родственником «Ниссан Патрол», унаследует у оригинала базовую архитектуру, квадратный брутальный кузов, но получит собственный внешний вид.

Спереди машине достанется другая решетка радиатора и новый кластер фар, а также шильдик Honda вместо Nissan, тогда как сзади автомобилю может оказаться положен слегка перелицованный блок фонарей и другой бампер.

Неофициальный рендер нового Honda Horizon

Технически машина имела бы шансы оказаться копией Patrol, который в нынешнем поколении использует под капотом 3,5-литровый мотор V6 с двойным турбонаддувом. Его мощность составляет 425 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии для двигателя предлагается 9-скоростной «автомат». Привод – полный.