Новый популярный компакт-кроссовер Kia поразит расходом топлива

В списке компактных гибридных кроссоверов ожидается пополнение. Причем на этот раз оно придет из Южной Кореи. Небольшой вседорожник Kia присоединится к популярным гибридным моделям Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona и Nissan Qashqai, перейдя на бензино-электрическую энергию, которая должна обеспечить ему невероятно низкий расход топлива.

По информации австралийского издания «CarsGuide», Kia собирается сменить поколение «паркетника» Seltos, переведя его во всех версиях на гибридную тягу.

Прототип Kia Seltos нового поколения

Внешность машины могут оформить с оглядкой на текущий модельный ряд компании, в том числе на электрический вседорожник EV3 и компактный седан K4.

Автомобиль хотят наделить коротким капотом, фарами в форме бумерангов, небольшой решеткой радиатора, бампером сложной конструкции и, вероятно, скрытыми в кузове дверными ручками.

Прототип Kia Seltos нового поколения

Под капотом нового «Селтоса» ждут дебюта проверенного 1,6-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом, работающего в паре с электромотором.

Эта комбинация будет способна развивать 141 лошадиную силу мощности и 265 Нм пикового крутящего момента. Аналогичные цифры такой гибрид демонстрирует в модели Hyundai Kona, где в среднем расходует всего 3,9-литра бензина на 100 км.

В качестве соперников для нового Kia Seltos, перешедшего на гибридную мощность, называют такие модели как Toyota Corolla Cross и Nissan Qashqai e-Power.

Презентация нового поколения «Селтос» должна состояться в течение этого года.