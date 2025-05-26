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Новый популярный компакт-кроссовер Kia поразит расходом топлива

Текст: Алексей Шмидт
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В списке компактных гибридных кроссоверов ожидается пополнение. Причем на этот раз оно придет из Южной Кореи. Небольшой вседорожник Kia присоединится к популярным гибридным моделям Toyota Corolla Cross, Hyundai Kona и Nissan Qashqai, перейдя на бензино-электрическую энергию, которая должна обеспечить ему невероятно низкий расход топлива.

По информации австралийского издания «CarsGuide», Kia собирается сменить поколение «паркетника» Seltos, переведя его во всех версиях на гибридную тягу.

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Прототип Kia Seltos нового поколения

Внешность машины могут оформить с оглядкой на текущий модельный ряд компании, в том числе на электрический вседорожник EV3 и компактный седан K4.

Автомобиль хотят наделить коротким капотом, фарами в форме бумерангов, небольшой решеткой радиатора, бампером сложной конструкции и, вероятно, скрытыми в кузове дверными ручками.

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Прототип Kia Seltos нового поколения

Под капотом нового «Селтоса» ждут дебюта проверенного 1,6-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом, работающего в паре с электромотором.

Эта комбинация будет способна развивать 141 лошадиную силу мощности и 265 Нм пикового крутящего момента. Аналогичные цифры такой гибрид демонстрирует в модели Hyundai Kona, где в среднем расходует всего 3,9-литра бензина на 100 км.

В качестве соперников для нового Kia Seltos, перешедшего на гибридную мощность, называют такие модели как Toyota Corolla Cross и Nissan Qashqai e-Power. 

Презентация нового поколения «Селтос» должна состояться в течение этого года.

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Фото:Thanos Pappas, Shorts Car
ИСТОЧНИК:CarsGuide

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