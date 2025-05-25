Новый Volkswagen Amarok может оказаться внедорожником на базе «китайца»

В апреле этого года Volkswagen подтвердил, что новое поколение пикапа Amarok для Южной Америки выйдет в 2027 году. Более того, по слухам, такой автомобиль станет технической копией китайской модели Maxus Terron 9 от концерна SAIC.

Новая информация, пришедшая из Бразилии, говорит о том, что останавливаться на такой коллаборации VW не планирует. Следом за пикапом в продажу должен выйти внедорожник Amarok, который также будет использовать «поднебесную» платформу.

Цифровой художник «KDesignAG» выпустил несколько неофициальных рендерных изображений такого автомобиля, показав как он может выглядеть как снаружи, так и внутри.

Неофициальный рендер внедорожника VW Amarok

Бразильский дизайнер предполагает, что внедорожник Amarok будет использовать современный стиль VW, в том числе автомобилей электрической линейки ID.

Машину могут наделить головной оптикой характерной формы, но с собственным уникальным внутренним рисунком, связанной между собой LED-полосой.

Неофициальный рендер внедорожника VW Amarok

А задние фонари автомобиля будут представлять единый кластер со светящимся логотипом бренда.

Неофициальный рендер интерьера внедорожника VW Amarok

Оригинальный пикап Maxus Terron 9 обладает рамной конструкцией, которую сама компания называет полумонококом. Основным вариантом двигателя для машины является «дизель», но пикап и внедорожник Amarok может получить дополнительно собственную гибридную систему.

В долгосрочной перспективе обе модели имеют шансы обзавестись полностью «батарейной» модификацией по аналогии с пикапом Maxus e-Terron.

Тот, напомним, комплектуется двухмоторной электрической системой на 442 лошадиные силы и способен проезжать без подзарядки до 430 километров (по циклу WLTP).