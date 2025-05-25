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Новый бюджетный вседорожник Jeep против Duster показан неофициально

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Jeep Renegade Concept Maltese Design 1s

Совсем недавно Jeep приступил к продажам нового поколения кроссовера Compass на европейском рынке, который присоединился к сильно устаревшему субкомпакту Renegade (в строю с 2014 года). Последнему пророчат следующую генерацию в ближайшие пару лет, но уже в совершенно ином виде.

Цифровой дизайнер Марко Мальтезе решил пофантазировать на тему этой модели и создал серию рендеров, демонстрирующих потенциальный экстерьер реформенного Renegade. 

Jeep Renegade Concept Maltese Design 8 copy
Неофициальный рендер нового Jeep Renegade

Концепция нового бюджетного Jeep, продемонстрированная художником на изображениях, объединяет в себе небольшие размеры рубленные линии кузова.

Виртуальную машину было решено наделить классической «джиповской» решеткой радиатора с семью прорезями, полукруглыми дневными ходовыми огнями, интегрированными в прямоугольные блоки фар, а также объемными бамперами с фальшкрюками для использования троссов. 

Jeep Renegade Concept Maltese Design 9 copy

Кроме того, автомобиль приобрел оквадраченные колесные арки и необычную линию заднего остекления, смыкающуюся к крышке багажника.

Другой особенностью машины стал ее интерьер с так называемой «цифровой кабиной» и практичными решениями для хранения мелочей на передней панели и в центральной консоли, которые были вдохновлены более компактным SUV Avenger.

Jeep Renegade Trailhawk Concept Maltese Design 9 copy 1

В основе следующего Jeep Renegade будет лежать платформа Stellantis STLA Small, которая заменит текущую архитектуру FCA Small Wide 4×4.

Новая «тележка» позволит оснастить машину как двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными и даже полностью электрическими силовыми установками. 

Появления нового поколения Jeep Renegade ждут в 2027 году. Конкурировать ему предстоит с такими моделями как Dacia Duster, Volkswagen T-Cross, а также Citroen C3 Aircross, Peugeot 2008, Opel Frontera и другими представителями этого бюджетного класса SUV.

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Фото:Maltese Design

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