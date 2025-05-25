Следующий Nissan X-Trail удивит спортивным видом и технологиями

Недавно руководство Nissan подтвердило планы отправить в продажу следующее поколение своего популярного семейного кроссовера X-Trail. Машина должна дебютировать в 2026 финансовом году и первоначально выйдет на североамериканский рынок под именем Rogue, а затем выберется в другие страны со своим общемировым названием.

Накануне автомобильная пресса Японии собрала всю доступную на сегодняшний день информацию об этой новинке, которой оказалось немало.

Судя по всему, в будущей генерации X-Trail сможет удивить покупателей не только более смелым и спортивным дизайном, но и технологическими новшествами.

Официальный тизер нового поколения Nissan X-Trail

Есливерить первым тизерным изображениям, опубликованным ранее Nissan, будущий X-Trail собирается примерить большой защитный кожух радиатора, выполненный в форме пчелиных сот.

Дневные ходовые огни и решетка радиатора будут интегрированы в единое визуальное пространство спереди, а сами фары получат более острые грани, чем имели раньше.

В салоне нового X-Trail японские СМИ ждут появления полностью цифровой приборной панели и большого сенсорного экрана со встроенной системой Google, а также качественного проекционного дисплея и более продвинутых материалов отделки.

Слайд из презентации Nissan

Приводить в движение следующий «Икс Трейл», по слухам, будет самая новая гибридная система Nissan e-Power третьего поколения. Она работает от более эффективного полуторалитрового ДВС и электромотора увеличенной мощности, благодаря чему расходует на 15 процентов меньше топлива.

Для нового X-Trail журналисты называют цифры среднего потребления горючего от 4,8 до 5,3-литра на 100 км.