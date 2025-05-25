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Самую низкую Mazda подготовили для грубого бездорожья

Текст: Алексей Шмидт
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Какие только мысли не приходят в голову независимым тюнерам во всем мире. И порой они переходят все границы. Недавно на продажу в США выставили автомобиль, который создавался исключительно для асфальта, но был переделан в хардкорный вездеход.

Речь идет о родстере Mazda MX-5 первого поколения, обладающего очень низким дорожным просветом. Автомобиль 1994 года выпуска обзавелся комплектом доработок Paco Motorsports Offroadster, который превращает спортивную машину в подобие внедорожника. 

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Добиться высоких внедорожных характеристик авторам тюнинг-кита удалось за счет резкого увеличения клиренса MX-5, который оказался в два раза выше, чем у некоторых известных вездеходов. Колеса автомобиля обули в 31-дюймовые покрышки BF Goodrich, предварительно расширив крылья. Но на этом авторы проекта не остановились.

Под полом MX-5 разместили защитные пластины, установили диагональную дугу безопасности, а также защитили носовую часть машины аналогом «кенгурятника».

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На крышку багажника была закреплена 15-дюймовая «запаска», а на переднюю часть водружено семь прожекторных блоков, призванных осветить каждый миллиметр дороги на пути автомобиля. 

Из-за увеличенного веса колес и шин ни о какой динамике 128-сильного мотора MX-5 речи бы не шло, поэтому тюнеры наделили родстер турбокомпрессором и стальным маховиком, а также установили на машину 6-скоростную трансмиссию, пересаженную из автомобиля 2004 года выпуска.

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Настоящий сюрприз обнаружился внутри автомобиля, где владелец решил сохранить стандартные спортивные сиденья из коричневой кожи и оригинальные коврики.

Торги за автомобиль проходят на площадке «Cars and Bids». На момент публикации этой новости стоимость машины составляет 10 тысяч долларов (примерно 800 тысяч рублей). До конца аукциона остается еще 2 дня.

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Фото:Cars and Bids

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