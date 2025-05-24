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Новая полноприводная Toyota за 1,4 миллиона рублей добралась до России

Текст: Алексей Шмидт
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Daihatsu Atrai Van 1 2

Toyota известна своими автомобилями масс-сегмента. Но у нее имеется несколько суббрендов. Один из них – Lexus, предлагающий премиальные машины. Но помимо него существует еще одна субмарка, основным направлением которой являются бюджетные автомобили. 

Накануне одна из моделей этого бренда добралась до России и предлагается у нас по цене сопоставимой со стоимостью новых Lada Vesta. 

Как выяснил «Daily-Motor», в Россию прибыл новый компактвэн Atrai. Машина является продуктом «Тойоты», но выпускаемым ее бюджетным суббрендом Daihatsu. 

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Daihatsu Atrai

Автомобиль 2025 года выпуска оснащен компактным 660-кубовым бензиновым двигателем, построенным на базе более крупных моторов Toyota мощностью всего 64 лошадиные силы.

Ассистирует ему бесступенчатая вариаторная коробка передач. Что интересно, несмотря на небольшую производительность в Daihatsu Atrai предусмотрена система полного привода. 

Небольшой минивэн обладает длиной всего 3,4-метра и является представителем популярного в Японии сегмента кей-каров.

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Салон Daihatsu Atrai

Автомобиль, завезенный в Россию по схеме альтернативного импорта, обладает праворульной компоновкой салона и включает в свое оснащение кондиционер, системы стабилизации и предотвращения столкновений, датчики парковки, а также автоматического дальнего света. 

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Несмотря на компактные габариты кей-вэн способен удивить своей вместительностью. Спинки задних сидений Atrai спроектированы таким образом, что при их опускании образуют ровный пол, на котором можно разместиться для отдыха двум людям. 

Продавцом машины выступает автосалон из Омска, специализацией которого является ввоз автомобилей из Японии. 

Стоимость нового экземпляра Daihatsu Atrai 2025 производственного года с околонулевым пробегом составляет 1 миллион 445 тысяч рублей. 

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Фото:Daihatsu

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