Hyundai Tucson нового поколения (NX5) представлен на реалистичных изображениях

Кроссовер Tucson в модельной линейке компании Hyundai доступен в актуальном на сегодняшний день поколении еще с 2021 года, а обновленная модель появилась в конце 2023-го.

Все идет к тому, что в скором времени этому популярному «паркетнику» предстоит перебраться в следующую, пятую по счету генерацию. Произойти это должно ориентировочно в период с 2027 по 2028 год.

Спекулятивный рендер нового поколения Hyundai Tucson

Как может поменяться этот бестселлер Hyundai с крупной модернизацией предположил цифровой художник «AutoYa», периодически публикующий реалистичные рендерные изображения еще не вышедших в продажу моделей.

На этот раз дизайнер взялся за экстерьер Tucson и перелицевал его на собственный мотив, поменяв машине оформление ее передней части кузова. Вместо нынешнего «передка», напоминающего пчелиный улей, «паркетник» обзавелся более сдержанным и брутальным видом.

Слева неофициальный рендер нового поколения Hyundai Tucson, справа – актуальный вариант этого кроссовера

Светодиодные дневные ходовые огни растянулись вдоль всей нижней кромки капота, а головные блоки фар приняли форму небольших прямоугольников. Решетка радиатора сменила ячеистую структуру на ламели, а бампер обзавелся угловатыми линиями и имитацией крупных воздухозаборников по сторонам.

Спекулятивный рендер интерьера нового поколения Hyundai Tucson

Независимый художник показал на рендерах не только экстерьер, но и интерьер ожидающего смены поколений кроссовера.

Внутри пятого поколения Tucson он разместил новый руль, переделанную переднюю панель, новый широкий центральный подлокотник с нишей для зарядки смартфона, переделанный центральный тоннель без селектора трансмиссии (тот переехал на рулевую колонку), а также сдвоенные экраны информационно-развлекательной системы и цифровой комбинации приборов, как в Santa Fe и Palisade свежих генераций.

Как поменяется Tucson с точки зрения механики пока сказать сложно. Скорее всего, машина пойдет по пути своих конкурентов и родственного Kia Sportage, сохранив бензиновые, гибридные и подключаемые гибридные силовые установки.