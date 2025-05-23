ДомойАвтоновости сегодняHyundai Tucson нового поколения (NX5) представлен на реалистичных изображениях

Hyundai Tucson нового поколения (NX5) представлен на реалистичных изображениях

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
2026 or 2027 hyundai tucson cuv receives a second facelift albeit solely across cgi land 11 1

Кроссовер Tucson в модельной линейке компании Hyundai доступен в актуальном на сегодняшний день поколении еще с 2021 года, а обновленная модель появилась в конце 2023-го. 

Все идет к тому, что в скором времени этому популярному «паркетнику» предстоит перебраться в следующую, пятую по счету генерацию. Произойти это должно ориентировочно в период с 2027 по 2028 год.

2026 or 2027 hyundai tucson cuv receives a second facelift albeit solely across cgi land 9 1
Спекулятивный рендер нового поколения Hyundai Tucson

Как может поменяться этот бестселлер Hyundai с крупной модернизацией предположил цифровой художник «AutoYa», периодически публикующий реалистичные рендерные изображения еще не вышедших в продажу моделей.

На этот раз дизайнер взялся за экстерьер Tucson и перелицевал его на собственный мотив, поменяв машине оформление ее передней части кузова. Вместо нынешнего «передка», напоминающего пчелиный улей, «паркетник» обзавелся более сдержанным и брутальным видом.

2026 or 2027 hyundai tucson cuv receives a second facelift albeit solely across cgi land 6 1
Слева неофициальный рендер нового поколения Hyundai Tucson, справа – актуальный вариант этого кроссовера

Светодиодные дневные ходовые огни растянулись вдоль всей нижней кромки капота, а головные блоки фар приняли форму небольших прямоугольников. Решетка радиатора сменила ячеистую структуру на ламели, а бампер обзавелся угловатыми линиями и имитацией крупных воздухозаборников по сторонам. 

2026 or 2027 hyundai tucson cuv receives a second facelift albeit solely across cgi land 13 1
Спекулятивный рендер интерьера нового поколения Hyundai Tucson

Независимый художник показал на рендерах не только экстерьер, но и интерьер ожидающего смены поколений кроссовера.

Внутри пятого поколения Tucson он разместил новый руль, переделанную переднюю панель, новый широкий центральный подлокотник с нишей для зарядки смартфона, переделанный центральный тоннель без селектора трансмиссии (тот переехал на рулевую колонку), а также сдвоенные экраны информационно-развлекательной системы и цифровой комбинации приборов, как в Santa Fe и Palisade свежих генераций. 

Как поменяется Tucson с точки зрения механики пока сказать сложно. Скорее всего, машина пойдет по пути своих конкурентов и родственного Kia Sportage, сохранив бензиновые, гибридные и подключаемые гибридные силовые установки. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Новая Hyundai Sonata разжилась свежими деталями

Новый Nissan Juke показали в серийном обличии

Специальный Subaru WRX S210 для гонок смогут купить...

Цепь ГРМ одного китайского автомобиля оказалась в 2...

Новый Lexus RX может не понравиться фанатам ДВС

У недорогого кроссовера Lexus появился пакет доработок от...

Больше никакого бездорожья: новый Mitsubishi Pajero породнится со...

Редкий кабриолет Lada Bohse Euro-Star на базе советских...

Маленький кроссовер Opel теперь можно брать на охоту...

Растянутый Renault Duster едва не провалил тесты на...

Lexus решил отказаться от своего самого дешевого электрического...

Новый BMW 5-Series показался снаружи и внутри на...

В Россию завезли новейший рамный внедорожник Kia: узнали...

Audi разрабатывает активное шасси нового поколения для бездорожья

На продажу в Германии выставили редкий  вездеход Apal...

Экстремальный вариант Toyota Land Cruiser Prado вышел в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+