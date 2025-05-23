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Новая Hyundai Sonata разжилась свежими деталями

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Один из самых известных седанов компании Hyundai готовится к масштабной модернизации, причем коснуться она должна не только дизайна машины, но и даже ее технической стороны.

Корейские дизайнеры предполагают, что концепция «Сонаты» изменится с оглядкой на недавно представленный водородный кроссовер Hyundai Nexo, а инсайдеры пророчат ей передовую интеграцию в мультимедийные функции искусственного интеллекта и новые варианты двигателей.

На неофициальных рендерах, выложенных корейской дизайн-студией «Motorjason», новая генерация Hyundai Sonata примерила световые элементы, похожие на те, что были у кроссовера Nexo.

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Машина получила широкий бампер с множеством выемок и мелких деталей, таких как небольшие воздуховоды по бокам, а также обзавелась другим капотом и пересмотренными боковинами кузова с новыми выштамповками на дверях и потайными дверными ручками.

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Ожидается, что в новом поколении «Сонате» достанется новейшая мультимедийная система Pleos OS, которая будет работать посредством широкоформатного экрана 16:9. Ее интерфейс сделают максимально похожим на «смартфонный», а также наделят устройство помощником в виде искусственного интеллекта (Gleo).

Корейская пресса пишет, что новая Sonata должна сохранить свои нынешние 1,6, 2- и 2,5-литровые бензиновые моторы, а также гибридные силовые установки и двигатели, работающие на сжиженном газе.

Полностью электрического варианта машины в повестке сейчас нет, а старые силовые установки должны быть незначительным образом доработаны для того, чтобы демонстрировать улучшенные характеристики топливной экономичности и производительности. 

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Фото:Motorjason

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