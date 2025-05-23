Новый Nissan Juke показали в серийном обличии

Nissan готовится к возрождению своей экстравагантной SUV-модели – Juke. В новом поколении этот кроссовер, отметившийся ранее своей необычной внешностью, готов стать электромобилем.

Премьеру серийного кроссовера, который должен заметно поменяться снаружи и внутри, ждут уже в 2026 году. Как будет выглядеть этот «паркетник» накануне пофантазировали журналисты издания «Motor1».

Цифровые художники, работающие на это зарубежное СМИ, уверены, что дизайн нового Juke окажется более сложным, чем у ее предшественника. Машине достанутся скульптурные линии, острые поверхности и кузов с покатой линией крыши (а-ля кросс-купе).

Неофициальный рендер нового Nissan Juke

Отличительными чертами внешности автомобиля должны оказаться трехэлементные светодиодные фары, скрытые ручки задних дверей, а также контрастная отделка в стиле концепт-кара Hyper Punk, дебютировавшего на японском шоу мобильности в 2023 году.

Тот прототип обладал геометрической эстетикой и футуристичным световым почерком, но товарный кроссовер, вероятно, будет выглядеть более сдержанно в сравнении с шоу-каром.

Официальный тизер нового Nissan Juke

Дизайн интерьера нового «Джука» пока находится в тайне, но японская пресса ждет от него изысканности и просторности, а также более качественных материалов отделки.

Ходят разговоры о появлении у машины большого центрального экрана, цифровой «приборки», проекционном дисплее и полном наборе подключаемых возможностей, заимствованных у старшей родственницы Ariya.

Построить новый Nissan Juke собираются на платформе CMF-EV и предложить машину в нескольких аккумуляторных вариантах – от версии с батареей емкостью 40-55 кВт/ч до 63 кВт/ч, обеспечивающих дальнобойность на уровне от 400 до 480 км. Мощность моторов кроссовера должна составить от 120 до 150 лошадиных сил, а также не исключена спортивная модификация от Nismo.

Ожидается, что просить за новый Nissan Juke будут от 25 тысяч евро или примерно от 2,2-миллионов рублей по действующему курсу.