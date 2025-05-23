ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Juke показали в серийном обличии

Новый Nissan Juke показали в серийном обличии

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
nissan juke elettrica 2026 il render di motor1.com 1

Nissan готовится к возрождению своей экстравагантной SUV-модели – Juke. В новом поколении этот кроссовер, отметившийся ранее своей необычной внешностью, готов стать электромобилем.

Премьеру серийного кроссовера, который должен заметно поменяться снаружи и внутри, ждут уже в 2026 году. Как будет выглядеть этот «паркетник» накануне пофантазировали журналисты издания «Motor1».

Цифровые художники, работающие на это зарубежное СМИ, уверены, что дизайн нового Juke окажется более сложным, чем у ее предшественника. Машине достанутся скульптурные линии, острые поверхности и кузов с покатой линией крыши (а-ля кросс-купе). 

nissan juke elettrica 2026 il render di motor1.com
Неофициальный рендер нового Nissan Juke

Отличительными чертами внешности автомобиля должны оказаться трехэлементные светодиодные фары, скрытые ручки задних дверей, а также контрастная отделка в стиле концепт-кара Hyper Punk, дебютировавшего на японском шоу мобильности в 2023 году.

Тот прототип обладал геометрической эстетикой и футуристичным световым почерком, но товарный кроссовер, вероятно, будет выглядеть более сдержанно в сравнении с шоу-каром. 

Nissan Juke EV teaser
Официальный тизер нового Nissan Juke

Дизайн интерьера нового «Джука» пока находится в тайне, но японская пресса ждет от него изысканности и просторности, а также более качественных материалов отделки.

Ходят разговоры о появлении у машины большого центрального экрана, цифровой «приборки», проекционном дисплее и полном наборе подключаемых возможностей, заимствованных у старшей родственницы Ariya.

Построить новый Nissan Juke собираются на платформе CMF-EV и предложить машину в нескольких аккумуляторных вариантах – от версии с батареей емкостью 40-55 кВт/ч до 63 кВт/ч, обеспечивающих дальнобойность на уровне от 400 до 480 км. Мощность моторов кроссовера должна составить от 120 до 150 лошадиных сил, а также не исключена спортивная модификация от Nismo.

Ожидается, что просить за новый Nissan Juke будут от 25 тысяч евро или примерно от 2,2-миллионов рублей по действующему курсу.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Motor1, Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Новая Hyundai Sonata разжилась свежими деталями

Специальный Subaru WRX S210 для гонок смогут купить...

Цепь ГРМ одного китайского автомобиля оказалась в 2...

Новый Lexus RX может не понравиться фанатам ДВС

У недорогого кроссовера Lexus появился пакет доработок от...

Больше никакого бездорожья: новый Mitsubishi Pajero породнится со...

Редкий кабриолет Lada Bohse Euro-Star на базе советских...

Маленький кроссовер Opel теперь можно брать на охоту...

Растянутый Renault Duster едва не провалил тесты на...

Lexus решил отказаться от своего самого дешевого электрического...

Новый BMW 5-Series показался снаружи и внутри на...

В Россию завезли новейший рамный внедорожник Kia: узнали...

Audi разрабатывает активное шасси нового поколения для бездорожья

На продажу в Германии выставили редкий  вездеход Apal...

Экстремальный вариант Toyota Land Cruiser Prado вышел в...

Известный в России недорогой кроссовер Kia может радикально...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+