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Специальный Subaru WRX S210 для гонок смогут купить только избранные

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Subaru представила специальную версию спортивного седана WRX, которая ориентирована на гоночные условия по треку. Прототип носит имя S210 и включает в оснащение гоночную технологию WRX NBR Challenge, которая настраивалась для того, чтобы демонстрировать выдающиеся времена на «Северной петле» Нюрбургринга.

Сегодня в Subaru объявили, что выпустят особенный WRX S210 исключительно в Японии. Более того, приобрести его смогут только избранные, ведь квота на машину ограничена всего 500 единицами. Местные СМИ пишут, что автомобили будут продаваться по лотерейному методу. 

В основе нового гоночного «Субару» лежит актуальный WRX S4 STI Sport R EX. S210 отличается от него другим аэродинамическим пакетом, специфичным для STI, включающим в себя сплиттер переднего бампера, боковые юбки и другой задний бампер.

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Кроме них машине положено крупное заднее антикрыло из углеволокна и радиаторная решетка, подчеркнутая розовой полосой. Дополняют общий вид машины 19-дюймовые кованые диски BBS.

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Салон автомобиля оформлен в черном цвете и может похвастать гоночными сиденьями из карбона фирмы Recaro, а также трехточечными ремнями безопасности. 

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Что касается мощности, то она обеспечивается в S210-м 2,4-литровым оппозитным мотором с турбонаддувом, системы впуска/выпуска которого и ЭБУ перенастроены на выдачу 300 лошадиных сил.

Чтобы «переваривать» такую отдачу вариатор машины был модернизирован, а ходовая часть, включая подвеску и тормоза, прошли через процедуру усиления. 

Сколько будет стоить новый Subaru для гоночного трека пока неизвестно.  

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Фото:Subaru

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