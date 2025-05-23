Новый Lexus RX может не понравиться фанатам ДВС

Популярный кроссовер Lexus RX, история которого ведется с далекого 1998 года, перебрался в актуальную генерацию в 2022 году. Впереди эту знаменитую модель премиального суббренда Toyota ожидает рестайлинг, а затем машине предстоит перейти в шестое поколение. И именно с ним руководство «Лексус» сейчас связывает серьезные проблемы.

Как сообщает японский журнал «Mag-X», в 2021 году Toyota Group объявила о переоборудовании всех Lexus в электромобили к 2035 году в рамках программы по достижению углеродной нейтральности. Чтобы успеть это сделать, компании придется начинать это уже совсем скоро и с популярных моделей.

При всем это в последнее время продажи «электричек» стагнируют, а некоторые автомобильные компании (Volvo и Mercedes) даже пересматривают свои планы относительно перехода на батарейную тягу.

Lexus RX актуального поколения

Инсайдеры утверждают, что концепция создания Lexus RX нового поколения сейчас находится на перепутье.

Руководство компании находится перед сложным выбором – переход этой модели на электрическую тягу, либо сохранение для кроссовера ДВС.

Какое окончательное решение будет принято автопроизводителем можно будет узнать не раньше 2027 года, когда, по слухам, состоится премьера новой генерации RX.

Впрочем, одно можно сказать точно, переход этой модели на электричество вряд ли будет воспринято позитивным образом поклонниками таких кроссоверов, которые ценили их в том числе за простые и надежные двигатели внутреннего сгорания.