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У недорогого кроссовера Lexus появился пакет доработок от Modellista

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Субкомпактный кроссовер Lexus LBX появился в продаже в конце 2023 года, став одним из самых недорогих предложений японского премиального производителя в сегменте SUV. С тех пор машина демонстрирует неплохой спрос на японском рынке и даже то и дело предлагается в России (автомобили из серого импорта).

Увеличить интерес к Lexus LBX было решено выпуском для него специального боди-кита, который делает машину более спортивной и динамичной.

Автором пакета доработок является компания Modellista – официальный тюнинг-бренд, принадлежащий Toyota Group.

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Тюнинг-кит для Lexus LBX от Modellista

Эксклюзивный комплект включает в себя: «губу» переднего бампера с противотуманной серебристой отделочной полосой, аэродинамичные боковые юбки, спортивный спойлер сзади, задний бампер с декоративной серебристой защитной пластиной, а также хромированные акценты за светодиодными фарами и по центру задних дверей.

Кроме того, спецверсия LBX от Modellista способна похвастать 19-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками, выкрашенными в необычный цвет темный-хром.

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В механическую часть бюджетного кроссовера Lexus изменения не вносились, поэтому машина по-прежнему будет предлагаться с гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания мощностью 136 лошадиных сил. Дополнять ее предстоит бесступенчатой коробки передач eCVT.

Стоимость тюнинг-кита для Lexus LBX от Modellista составляет 303 тысяч 600 иен (168 тысяч 600 рублей). За эксклюзивные 19-дюймовые колеса покупателям придется заплатить даже больше, чем за внешний комплект доработок – 418 тысяч иен (232 тысячи рублей).

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Фото:Modellista

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