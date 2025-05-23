ДомойАвтоновости сегодняБольше никакого бездорожья: новый Mitsubishi Pajero породнится со следующим Outlander и станет...

Больше никакого бездорожья: новый Mitsubishi Pajero породнится со следующим Outlander и станет кроссовером

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 04 25 в 13.11.36

Слухи о скором запуске в продажу нового поколения Mitsubishi Pajero ходят на протяжении последних нескольких лет, но никаких официальных подробностей о проекте до сих пор нет. Единственная информация, которая появляется о нем, исходит из инсайдерских утечек. 

Новые сведения, пришедшие из Японии, говорят о том, что ранние предположения о превращении классического внедорожника в большой кроссовер были верны. Ведь машина строится на платформе модели Outlander.

Снимок экрана 2025 04 25 в 13.11.50
Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero нового поколения

По данным СМИ из «Страны восходящего солнца», воскрешение «Паджеро» состоится одновременно с дебютом Outlander нового поколения. 

Автомобилям предстоит быть похожими друг на друга, но дорожный просвет Pajero и его капот будут выше, спереди появятся раздельные фары, а сзади Т-образный кластер фонарей. 

Снимок экрана 2025 04 25 в 13.13.42
Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero нового поколения

Обе машины будут использовать одинаковую подзаряжаемую гибридную систему PHEV свежей генерации, которая может поменять 2,4-литровый атмосферный ДВС на 1,5-литровый турбомотор.

Помогать ему будет электрический двигатель и литиевый аккумуляторный блок. Такая конфигурация должна обеспечить как Pajero, так и Outlander лучшую топливную экономичность. 

Что касается возможностей на бездорожье, то их будет обеспечивать фирменная система полного привода S-AWC, которая хоть и переживет ряд доработок, но вряд ли сможет повторить то, что умел делать на офф-роуде оригинальный Pajero. 

Презентовать новый Pajero и родственный ему Outlander следующего поколения собираются уже в 2026 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Enoch Gonzales

Читайте также:

Последние новости:

У недорогого кроссовера Lexus появился пакет доработок от...

Редкий кабриолет Lada Bohse Euro-Star на базе советских...

Маленький кроссовер Opel теперь можно брать на охоту...

Растянутый Renault Duster едва не провалил тесты на...

Lexus решил отказаться от своего самого дешевого электрического...

Новый BMW 5-Series показался снаружи и внутри на...

В Россию завезли новейший рамный внедорожник Kia: узнали...

Audi разрабатывает активное шасси нового поколения для бездорожья

На продажу в Германии выставили редкий  вездеход Apal...

Экстремальный вариант Toyota Land Cruiser Prado вышел в...

Известный в России недорогой кроссовер Kia может радикально...

Новое спорткупе Toyota MR2: все, что о нем...

Показан Subaru, который захочет купить каждый дачник

В России рухнула цена на полноприводные Suzuki Grand...

Самый выносливый японский седан в истории, который обыграл...

Новый Toyota RAV4 не смог удивить ни дизайном,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+