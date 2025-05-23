Больше никакого бездорожья: новый Mitsubishi Pajero породнится со следующим Outlander и станет кроссовером

Слухи о скором запуске в продажу нового поколения Mitsubishi Pajero ходят на протяжении последних нескольких лет, но никаких официальных подробностей о проекте до сих пор нет. Единственная информация, которая появляется о нем, исходит из инсайдерских утечек.

Новые сведения, пришедшие из Японии, говорят о том, что ранние предположения о превращении классического внедорожника в большой кроссовер были верны. Ведь машина строится на платформе модели Outlander.

Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero нового поколения

По данным СМИ из «Страны восходящего солнца», воскрешение «Паджеро» состоится одновременно с дебютом Outlander нового поколения.

Автомобилям предстоит быть похожими друг на друга, но дорожный просвет Pajero и его капот будут выше, спереди появятся раздельные фары, а сзади Т-образный кластер фонарей.

Неофициальный рендер Mitsubishi Pajero нового поколения

Обе машины будут использовать одинаковую подзаряжаемую гибридную систему PHEV свежей генерации, которая может поменять 2,4-литровый атмосферный ДВС на 1,5-литровый турбомотор.

Помогать ему будет электрический двигатель и литиевый аккумуляторный блок. Такая конфигурация должна обеспечить как Pajero, так и Outlander лучшую топливную экономичность.

Что касается возможностей на бездорожье, то их будет обеспечивать фирменная система полного привода S-AWC, которая хоть и переживет ряд доработок, но вряд ли сможет повторить то, что умел делать на офф-роуде оригинальный Pajero.

Презентовать новый Pajero и родственный ему Outlander следующего поколения собираются уже в 2026 году.